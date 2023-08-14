Квитки на матч Україна – Англія можна придбати за крипту

14 серпня вболівальники української збірної з футболу можуть отримати доступ до ексклюзивних квитків на домашній матч Україна – Англія, який відбудеться 9 вересня на стадіоні «Tarczyński Arena Wroclaw» у місті Вроцлав (Польща). Завдяки партнерству криптобіржі WhiteBIT та національної збірної команди України з футболу квитки можна придбати за криптовалюту на 2 дні раніше офіційного старту продажів. Квитки на матч Україна – Англія за посиланням.

Ранній доступ до квитків на матч Україна – Англія від WhiteBIT

У межах футбольного сезону 2023 року українська національна збірна проводить домашні матчі все ще не України. Вересень порадує вболівальників двома яскравими подіями: домашнім матчем Україна – Англія у Вроцлаві та виїзним матчем Італія – Україна в Мілані. І квитки на домашній матч Україна – Англія можна придбати першочергово за криптовалюту.

Вперше WhiteBIT реалізували опцію купівлі квитків за криптовалюту в травні 2023 року для домашнього матчу Україна – Мальта. Скористатися такою можливістю можна завдяки Whitepay, спеціальному технічному рішенню від WhiteBIT для підключення цифрових платежів. Окрім цього, Whitepay надає послуги для бізнесу та благодійності: криптоеквайринг, POS-термінали та платіжні сторінки.

Оцінити зручність криптовалюти в повсякденному житті стає дедалі простіше, і приклад WhiteBIT та національної збірної вкотре доводить, що використання цифрових активів є дієвим способом оплати в практично будь-якій сфері життя. Метою таких ініціатив є насамперед широке впровадження блокчейн-технологій, які роблять такі буденні практики, як оплата та перекази, зручнішими та швидшими. А рішення від WhiteBIT задають рівень технологічних інновацій як в Україні, так і в Європі.

Що варто знати про WhiteBIT

WhiteBIT – одна з найбільших європейських централізованих криптобірж, родом з України, заснована у 2018 році. На біржі представлено 350+ торгових пар, 270+ цифрових активів і 10+ національних валют. Найвищий середньодобовий обсяг торгів становить понад $2,5 млрд.

Компанія є офіційним партнером збірної України з футболу, ФК «Барселона», партнером Lifecell, FACEIT та Національного університету «Києво-Могилянська академія». Мета WhiteBIT – масове впровадження технології блокчейн в Україні та світі.