Музейний комплекс «Цзі» об’єднує чотири споруди на березі озера

Китайська архітектурна студія Büro Ziyu Zhuang створила музейний комплекс «Цзі» в парковій зоні міста Сяньнін у провінції Хубей. Він об’єднує чотири культурні споруди, серед яких – оглядова вежа та майстерня для виготовлення глини, передає Dezeen.

Комплекс розташований на березі озера Цзішань. Архітектори спроєктували будівлі так, щоб вони гармонійно доповнювали гостьові будинки курорту «Цзіюцзі» на протилежному березі.

Житлові комплекси від LEV Development – це простори любові, підтримки та натхнення. Кожен проєкт гармонійно вписується в міський простір і підсилює його цінність. Дизайн, архітектура та продумана інфраструктура формують нову культуру життя.

Фото від Shengliang Su

Центральний елемент проєкту – музей «Цзі» площею 3000 квадратних метрів. Він має багатогранну, багатошарову структуру зі світлого бетону. Його приміщення оточує внутрішній дворик.

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Архітектурне бюро Büro Ziyu Zhuang (BUZZ) облаштувало три окремі входи на різних рівнях відповідно до природного рельєфу місцевості.

На першому поверсі містяться виставкові простори, які можна пристосовувати до різних експозицій, та ресторан у саду. Вхід на нижній рівень поблизу головної транспортної магістралі спрощує доставку експонатів для монтажу виставок і зберігання колекції.

Від головної будівлі стежка веде до оглядового майданчика ближче до озера.

Фото від Shengliang Su

З оглядового майданчика відвідувачі також можуть пройти до внутрішнього дворика музею та вийти на пандус, що веде на дах.

«Ті, хто приїжджає сюди помилуватися природою, можуть потрапити на оглядовий майданчик на даху безпосередньо з паркової зони, оминаючи виставкові зали. Для охочих оглянути експозиції ми передбачили окремий маршрут», – пояснили в BUZZ.

Архітектори організували внутрішній простір музею як «відкритий лабіринт». Галереї, загальнодоступні проходи, зони відпочинку та приймання гостей переплітаються між собою. Таке планування дає змогу вільно обирати маршрут і має нагадувати прогулянку китайським садом.

Поруч стоїть іще одна споруда, яку бюро називає «вежею для медитації». Тут можна милуватися краєвидами, проводити виставки та невеликі заходи просто неба.

Фото від Shengliang Su

Третю будівлю – майстерню для виготовлення глини – архітектори спроєктували так, щоб вона органічно вписувалася в ландшафт.

Як і музей, вона має пішохідний пандус, що веде на вкритий травою дах і частково відкриває вид на вхід нижче.

Фото від Shengliang Su

Поруч стоїть остання будівля комплексу – книгарня. Виступ її даху утворює навіс над входом із боку головної вулиці.

Архітектори BUZZ прагнули заохотити відвідувачів вільно пересуватися між чотирма спорудами. Тому замість єдиного визначеного маршруту передбачили доступ до громадського мистецького простору з усіх боків парку.