Щоб повернути поверхням чистоту, не обов’язково використовувати агресивну побутову хімію

На кухонних ручках поступово накопичується жир, який із часом перетворюється на щільний наліт. Щоб повернути поверхням чистоту, не обов’язково використовувати агресивну побутову хімію. Вам допоможе звичайний медичний спирт або спиртовий антисептик. УНІАН розповідає, як очистити кухонні ручки від липкого жиру.

Чим очистити ручки кухонних меблів від жиру?

Для прибирання вам потрібен звичайний медичний спирт або спиртовий антисептик. Етанол чудово розчиняє жирову плівку, а також не залишає слідів на поверхні. Він підходить для очищення багатьох поверхонь.

Спирт потрібно нанести на ватний диск і протерти ним деталь, яка покрилась жиром. У важкодоступних місцях і біля кріплень жир можна видалити за допомогою зубної щітки. Після прибирання обов’язково провітріть кухню.

Але якщо наліт застарілий, спирт може не впоратися з ним. У такому випадку рекомендується використовувати засіб для миття посуду. Він спеціально створений для відмивання жиру, тому доволі легко може впоратися з більшістю забруднень. Нанесіть його на вологу серветку, протріть ручки та залиште на 10 хвилин. Потім видаліть мильні залишки звичайною вологою губкою.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Проте перед прибиранням варто врахувати, що спирт і засіб для миття посуду підходять не для всіх матеріалів. Тому перед тим, як відмивати ручки кухонної шафи, бажано спочатку перевірити засіб на непомітній ділянці.