На вебінарі розкажуть, як вибрати найоптимальніший спосіб підготовки до школи

Від правильної підготовки дитини до школи залежить її налаштування на здобуття знань. Цей важливий етап може або зацікавити дошкільнят до навчання або ж навпаки – знеохотити. Важливу роль у цьому процесі відіграють батьки. Від їхньої допомоги і вміння правильно скерувати залежить, з яким настроєм дитина переступить поріг школи. Втім, деякі дорослі не є прихильниками дошкільної підготовки і переконані, що зацікавленість знаннями має виникнути в дитини вже у школі.

Чи варто готувати малечу до нового етапу життя, віддати її на додаткові курси? Яка роль батьків у навчанні та чи не шкодитимуть майбутньому першокласнику гаджети і мультфільми, розповідає 24 Канал.

Чи потрібна підготовка до школи

Дошкільна освіта корисна для дитини, якщо батьки організують її правильно або довірять цю місію професіоналам. Експерти відзначають важливість цього етапу, та й батьки згодом самі помічають результати проробленої роботи.

Якщо діти розпочинають навчання у школі з базовими знаннями та вміннями, вони почуваються впевненіше й демонструють кращі результати у навчанні згодом. На новому етапі вони менше хвилюються, краще адаптовуються до нових реалій та знаходять спільну мову з іншими.

Як готувати дитину до школи

Чимало батьків намагаються зробити підготовку до школи для дитини якомога цікавішою та корисною. Одні сімʼї віддають малечу на курси, інші – намагаються розвивати її навчати самостійно. Однак у такому випадку слід бути готовим, що на розвиток дитини треба приділити чимало часу, уваги і зусиль.

Під час підготовки дитини важливо знайти для неї правильну мотивацію, зацікавити її не лише дошкільним навчанням, а й налаштувати на здобуття знань далі. Для цього корисно застосовувати інтерактивні методи, гаджети та перегляд різноманітних пізнавальних відео й мультфільмів. Часто батьки, які хотіли підібрати правильний метод навчання дитини, губляться у різноманітті і не знають, як усе правильно поєднати та звідки черпати справді якісну інформацію.

Поради і відповіді на ці питання батьки зможуть почути на безоплатному вебінарі 27 травня від Optima Kids.

Що розкажуть на вебінарі

На вебінарі прозвучать відповіді на основні запитання:

Як зрозуміти, що дитина інтелектуально й емоційно готова до школи?

Що краще: навчання вдома, на курсах чи в садочку?

Як гаджети можуть нашкодити, а як допомогти? Як це контролювати?

Чому роль батьків вирішальна? Як зробити її правильною?

Як через гру формуються навички, потрібні в школі?

Ви зможете самі запитати те, що цікавить, у прямому ефірі та отримати рекомендації саме для вашої родини. Експерти Optima Kids поділяться реальними кейсами та дієвими порадами.

Реєстрація на подію обов’язкова. Не пропустіть нагоду і приєднуйтеся до вебінару 27 травня о 19:00.