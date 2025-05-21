Як підготувати дитину до школи: безоплатний вебінар для батьків
Від правильної підготовки дитини до школи залежить її налаштування на здобуття знань. Цей важливий етап може або зацікавити дошкільнят до навчання або ж навпаки – знеохотити. Важливу роль у цьому процесі відіграють батьки. Від їхньої допомоги і вміння правильно скерувати залежить, з яким настроєм дитина переступить поріг школи. Втім, деякі дорослі не є прихильниками дошкільної підготовки і переконані, що зацікавленість знаннями має виникнути в дитини вже у школі.
Чи варто готувати малечу до нового етапу життя, віддати її на додаткові курси? Яка роль батьків у навчанні та чи не шкодитимуть майбутньому першокласнику гаджети і мультфільми, розповідає 24 Канал.
Чи потрібна підготовка до школи
Дошкільна освіта корисна для дитини, якщо батьки організують її правильно або довірять цю місію професіоналам. Експерти відзначають важливість цього етапу, та й батьки згодом самі помічають результати проробленої роботи.
Якщо діти розпочинають навчання у школі з базовими знаннями та вміннями, вони почуваються впевненіше й демонструють кращі результати у навчанні згодом. На новому етапі вони менше хвилюються, краще адаптовуються до нових реалій та знаходять спільну мову з іншими.
Як готувати дитину до школи
Чимало батьків намагаються зробити підготовку до школи для дитини якомога цікавішою та корисною. Одні сімʼї віддають малечу на курси, інші – намагаються розвивати її навчати самостійно. Однак у такому випадку слід бути готовим, що на розвиток дитини треба приділити чимало часу, уваги і зусиль.
Під час підготовки дитини важливо знайти для неї правильну мотивацію, зацікавити її не лише дошкільним навчанням, а й налаштувати на здобуття знань далі. Для цього корисно застосовувати інтерактивні методи, гаджети та перегляд різноманітних пізнавальних відео й мультфільмів. Часто батьки, які хотіли підібрати правильний метод навчання дитини, губляться у різноманітті і не знають, як усе правильно поєднати та звідки черпати справді якісну інформацію.
Поради і відповіді на ці питання батьки зможуть почути на безоплатному вебінарі 27 травня від Optima Kids.
Що розкажуть на вебінарі
На вебінарі прозвучать відповіді на основні запитання:
Як зрозуміти, що дитина інтелектуально й емоційно готова до школи?
Що краще: навчання вдома, на курсах чи в садочку?
Як гаджети можуть нашкодити, а як допомогти? Як це контролювати?
Чому роль батьків вирішальна? Як зробити її правильною?
Як через гру формуються навички, потрібні в школі?
Ви зможете самі запитати те, що цікавить, у прямому ефірі та отримати рекомендації саме для вашої родини. Експерти Optima Kids поділяться реальними кейсами та дієвими порадами.
Реєстрація на подію обов’язкова. Не пропустіть нагоду і приєднуйтеся до вебінару 27 травня о 19:00.