У Норвегії навіть у морозну погоду дотримуються простого правила: провітрюють оселю кілька разів на день

У холодну пору року на вікнах часто з’являються краплі води, а в приміщеннях накопичується волога. Багато людей через це намагаються рідше відчиняти вікна, щоб не випускати тепло, однак це може лише погіршити ситуацію. У Норвегії навіть у морозну погоду дотримуються простого правила: провітрюють оселю кілька разів на день. NewsWeek розповідає, як правильно провітрювати помешкання взимку, щоб позбутися конденсату на вікнах.

Чому і як норвежці провітрюють оселі взимку?

Конденсат утворюється, коли тепле та вологе повітря з кімнати стикається з холодною поверхнею скла. Це явище частіше спостерігається наприкінці осені та взимку, коли різниця між зовнішньою та внутрішньою температурою є більшою.

Коротке, але регулярне провітрювання є одним із найефективніших методів боротьби з конденсатом. Наприклад, норвежці дотримуються простого, але дієвого правила: вони відкривають вікна тричі на день по десять хвилин, щоб зменшити вологість у будинку.

Норвезькі фахівці радять так зване «провітрювання з широко відчиненими вікнами». Ідеться про те, щоб кілька разів на день на кілька хвилин відчиняти одразу кілька вікон і влаштовувати протяг. Таким чином вологе та застояне повітря з кімнат змінюється на свіже з вулиці, а стіни та меблі при цьому майже не втрачають накопиченого тепла.

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