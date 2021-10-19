Економити на клеї не варто, адже від нього значно залежить успіх поклейки

Поклейка шпалер – досить простий процес, який не потребує додаткового досвіду чи особливих навичок. Найважливіше тут – правильно підготувати стіни, матеріал та інструменти. Якщо стіни не мають значних дефектів, а попередній оздоблювальний матеріал легко відстає від стін, поклеїти шпалери можна за один день. Розповідаємо, як правильно організувати цей процес.

Які шпалери обрати і скільки

Щоб зрозуміти, як правильно клеїти шпалери, подивіться на рулон: у кожному є вкладиш із символьними позначеннями – миються шпалери чи ні, клей наносити на стіну чи на шпалеру, рівень світлостійкості тощо. На ці особливості варто звертати увагу ще при виборі шпалер, адже для кожного типу приміщення варто обирати відповідний вид – інакше навіть при правильній поклейці шпалери швидко зіпсуються.

Для сухих приміщень – вітальні, спальні, коридору – фактично підійдуть будь-які шпалери. Для приміщень з підвищеним рівнем вологості – ванни, туалету, кухні – потрібні вологостійкі шпалери, які миються. Зазвичай такі шпалери потребують спеціального клею. Про особливості різних видів шпалер, їхні переваги та недоліки ми писали раніше в окремому матеріалі.

Вибирати клей необхідно вже після того, як ви визначитеся з типом оздоблювального матеріалу. Сьогодні багато виробників випускають клей для кожного окремого виду шпалер. Для паперових підходить як спеціальний, так і універсальний клей, а вінілові і флізелінові наносять на стіну лише за допомогою спеціального. Економити на клеї не варто, адже від нього значно залежить успіх поклейки.

Щоб правильно розрахувати необхідну кількість рулонів, порахуйте площу стін (довжину стін помножте на висоту), вирахуйте з неї площу вікон і дверей та розділіть на площу шпалер в одному рулоні. Отриману кількість округліть в більшу сторону. Якщо ви вибрали шпалери з малюнком, то при нарізанні полотна може піти більше, тому варто збільшити кількість рулонів на 20%.

Як підготувати приміщення до поклейки:

Перенесіть всі великі меблі в іншу кімнату. Якщо це зробити неможливо, ретельно накрийте їх спеціальною захисною плівкою, щоб не забруднити. Не забудьте приховати вимикачі, розетки і освітлювальні прилади. Їх можна навіть зняти, попередньо відключивши кімнату від електропостачання. Процес наклеювання шпалер є досить «мокрим» – використовувати воду доведеться практично на кожному етапі. Тому і під час роботи у кімнаті варто повністю відключити електрику. Якщо в кімнаті занадто маленькі вікна і, як наслідок, недостатньо природного освітлення, подбайте про додаткові джерела світла. Головне – не підключайте їх до розетки в кімнаті, де буде проходити ремонт. Запасіться подовжувачами і підключіть лампи до них. Якщо ви боїтеся зіпсувати підлогу в процесі ремонту, краще застелити її щільною плівкою на основі поліетилену. Щоб після поклейки не було бульбашок чи складок, необхідно забезпечити постійну температуру повітря +23-25°С, відсутність протягів та впливу сонячного світла до моменту, коли шпалери повністю висохнуть.

Які інструменти та матеріали підготувати:

Полотно шпалер і клей. Велику ємність для клею. Меншу ємність з чистою водою для видалення бруду і залишків клею з полотна та стіни. Валики різних розмірів. Гострий ніж. Ножиці для розрізання полотна. Простий олівець для позначок на шпалерах. Будівельний рівень. Металевий шпатель для обрізання зайвих частин шпалер. Гумовий шпатель для вирівнювання і розгладжування полотна. Стрічку сантиметра або рулетку. Драбину чи стілець.

Як підготувати стіни

Ретельна та якісна обробка стін перед наклеюванням дозволить новим шпалерам триматися якомога довше. Спершу потрібно зачистити основу від попереднього оздоблювального матеріалу:

Якщо стіна гіпсова, то її підготовка – найпростіша. За добу до поклейки шпалер нанесіть на основу невеликий шар грунтовки. Якщо стіна була пофарбована, необхідно ретельно вимити стіни з використанням сильного миючого засобу. Бажано навіть відшліфувати поверхню, щоб домогтися максимально рівного шару, – таким чином клей буде швидко зчіплюватись зі стіною. Можна спробувати видалити фарбу і механічним методом – за допомогою болгарки з металевою щіткою або перфоратора із зубилом. Якщо на стінах покриття з водоемульсійної фарби, побілки або фарби по гіпсовій штукатурці, поверхня змочується водою, а фарба видаляється спеціальним скребком. Щоб видалити попередні паперові або флізелінові шпалери зі стіни, необхідно намочити всю поверхню і залишити її на деякий час, а потім видалити їх металевим шпателем. У випадку з вініловими або іншими видами шпалер – спочатку відриваємо верхню плівку валиком з шипами або металевою щіткою. Для більш легкого відставання шпалер воду можна розбавити кухонним миючим засобом. У більш складних випадках (коли вода і шпатель не допомагають) можете скористатися так званим пароочищувачем. Для вологих стін існує спеціальна грунтовка, яку потрібно нанести перед наклеюванням шпалер. Зачекайте, поки вона висохне, щоб приступати до подальших робіт.

Якщо на поверхні стіни є дефекти (тріщини або відколи), необхідно докласти всіх зусиль, щоб їх позбутися, адже рівна основа – запорука того, що шпалери приклеються максимально міцно. У хід може йти шпаклівка, наждачний папір, шліфувальна машинка та інше. Для замазування підійде фінішна шпаклівка. Попередньо поверхню грунтуємо, використовуючи для стін валик і для кутів щітку.

Якщо стіну обробляли перфоратором, знадобиться повноцінна шпаклівка – зазвичай використовується гіпсова. Спочатку наносимо стартовий шар 3-5 мм, а коли висохне – застосовується спеціальна сітка для видалення можливих нерівностей і напливів. У кінці наносимо фінішну шпаклівку, яка відрізняється пластичністю, в 1-2 мм і згладжуємо більш дрібною сіткою. Коли стіни зашпакльовані, наносимо грунтовку другим шаром.

Звідки починати клеїти

Очевидно, що полотна необхідно клеїти строго по колу, накладаючи на стіну одну смугу за іншою. Насправді смуга, з якої ви будете починати наклеювання шпалер, не настільки важлива. Однак фахівці рекомендують стартувати поклейку з найширшої стіни в кімнаті, бажано – біля підвіконня, адже перша смуга має бути нанесена строго вертикально. Орієнтуючись на лінію вікна, ви навряд поклеїте шпалери під кутом.

З роллю такого орієнтира також непогано справляється дверний проріз. Однак врахуйте, що двері часто розташовуються поруч з кутами, які є досить важкою зоною в процесі ремонту. Також можна намалювати орієнтир: відзначаємо на стіні точку, беремо будівельний рівень і за його допомогою проводимо вертикальну лінію.

Якщо ви клеїте шпалери з візерунком, починайте обробку стін в місці, де згодом буде стояти великий предмет меблів, наприклад, шафа. Під кінець роботи між першою і останньою смугою малюнок може трохи не збігтися, тому важливо не тільки знати, як підігнати малюнок на шпалерах, але і мати можливість приховати нестиковку між першим і останнім рулоном.

Як клеїти

Починати клеїти полотно потрібно зверху: ставши на драбину чи стілець, притисніть кілька сантиметрів верхнього краю шпалери і вирівняйте край по вікну/дверях/намальованій лінії. Далі рухайтеся від цього краю до іншого, просуваючись від стелі до підлоги. Зайвий шматок полотна відріжте за допомогою ножа та шпателя.

Працювати потрібно чистими руками, найкраще – у рукавичках, особливо, якщо шпалери світлі. Руки потрібно мити з милом – навіть перед тим, як клеїти рідкі шпалери.

Якщо інструкція вимагає наносити клей на смугу шпалер, намазане полотно складаємо намазаною стороною всередину. Місця згинів не притискаємо, вони залишаться закругленими – для просочення шарів і гарного полотна на стіні, без бульбашок. Якщо ж потрібно наносити клей на стіну – місце промазуємо трохи ширше розміру смуги шпалер. Ділянки під стелею, в кутах і біля підлоги промазуємо за допомогою пензлика.

Щоб не було дефектів, потрібно добре розгладжувати полотно від центру до країв. Так можна буде прибрати залишки повітря. Паперові шпалери найкраще розгладжувати валиком або м’якою тканиною, вінілові і флізелінові – пластиковим шпателем. Інструменти повинні бути сухими.

Як клеїти шпалери з малюнком

Професіонали виділяють два основних способи, що дозволяють підігнати малюнок на шпалерах, щоб він повністю збігався. Якщо поклейкою шпалер займаються більше двох людей, наклейте на поверхню першу смугу, після чого приступайте до виміру другої. Просто підніміть і прикладайте кожне наступне полотно до попереднього, стежачи за тим, щоб малюнок збігався. Зробіть відповідні мітки простим олівцем і по ним розріжте шпалери.

Якщо ж ви клеїте полотно самостійно, краще попередньо нарізати рулон на окремі складові, виходячи з висоти стелі. Складіть шпалери в необхідній послідовності на підлозі, стежачи за тим, щоб малюнок збігся. Після цього всі смуги необхідно клеїти по черзі.

Як поклеїти шпалери в кутах

Візьміть одну смугу і нанесіть її на поверхню стіни, заводячи за кут на 2-4 см. Другу смугу наклейте зверху також з невеликим напустком (1-2 см). Після цього візьміть гострий ніж і акуратно обріжте зайві шматки полотна. Щоб стик між смугами був максимально непомітним, пройдіться по всьому кутку шпателем.

Якщо після підрізання шпалер на стіні утворився досить помітний стик, заклейте його тими обрізками, які ви тільки що прибрали зі стіни. Головне – виконувати роботу максимально акуратно. За таким же принципом можна працювати не тільки з внутрішніми, але і з зовнішніми кутами.

Як прибрати бульбашки на шпалерах

Щоб позбутися бульбашок на шпалерах і не зіпсувати їх, набираємо в шприц клей, протикаємо міхур і вводимо клей всередину стежачи, щоб клею не було забагато. Тип поверхні шпалер при цьому не важливий, але звертаємо увагу на основу. Якщо це шпалери з паперовою основою – чекаємо до 7 хвилин, якщо з флізеліновою – діємо відразу. Взявши валик, шпатель або ганчірку, виганяємо з міхура повітря. Спочатку ми поганяємо клей всередині, потім від країв до проколу витісняємо повітря і надлишки клею, протерши їх чистою серветкою.

За матеріалами «Новий дім», Comfy, «Україна будівельна»