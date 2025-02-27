Є кілька перевірених способів, як зберігати сушку з яблук, щоб не завелася міль і не з'явилася цвіль

Багато господинь восени займаються тим, що висушують продукти, зокрема яблука, на зиму. УНІАН розповість, як зберігати сушку з фруктів, щоб вона не псувалася з часом.

Як правильно зберігати сушені яблука: головні помилки

Перш ніж розбиратися, як правильно зберігати сушку, поговоримо про те, чого робити категорично не можна:

У жодному разі не пакуйте сушені яблука в поліетиленові пакети. Пластик може створити парниковий ефект, який призведе до появи цвілі. Не варто залишати яблука в місцях із високою вологістю. Це призведе до псування продукту. Не зберігайте сушку поруч із продуктами, що сильно пахнуть. Річ у тім, що вона має властивість вбирати запахи. Також сушку не можна залишати на сонці. Прямі сонячні промені можуть зруйнувати вітаміни та зіпсувати смак яблук.

Як краще зберігати сушку з яблук у банках: важливі нюанси

Є кілька перевірених способів, як зберігати сушку з яблук, щоб не завелася міль і не з'явилася цвіль. Найкраще підійдуть скляні банки з герметичною кришкою. Це надійний спосіб, що дає змогу захистити продукт від молі, вологи та запахів.

Розповідаємо, як зберігати сушку в банках. Для початку, переконайтеся, що яблука повністю охололи. При наповненні тари продуктом намагайтеся залишити якомога менше порожнеч і щільно закрийте кришку. Так ви зменшите кількість повітря і продовжите життя продукту.

Тримайте банки в темному і прохолодному місці. Оптимальна температура - від +10°C до +15°C. Не забувайте перевіряти банки раз на кілька місяців - інспектуйте їх на предмет появи цвілі, неприємного запаху або вологи на стінках.

Але якщо ви не фанат скляних банок, можете тримати яблука в полотняних мішках (відмінно підійдуть вироби з льону і бавовни). Також можете сміливо використовувати вакуумні пакети або паперові вироби – як пакети, так і коробки.

Як захистити сушені яблука від молі

Міль – один із головних ворогів сухофруктів, проте є кілька простих способів, як від неї захиститись: