Цікавий і не надто відомий спосіб – проколювання плодів біля плодоніжки

Іноді городники стикаються з проблемою: томати на грядках довго залишаються зеленими, навіть коли час збору врожаю вже настав. Особливо часто це трапляється в умовах прохолодної та вологої погоди. На щастя, існують дієві способи, які допомагають стимулювати швидше дозрівання плодів і в теплицях, і на відкритому повітрі. Детальніше про це пише Рrostoway.

Чому томати не червоніють

Одне з поширених помилкових переконань, що всі плоди обов’язково мають визріти прямо на кущі. Насправді томати чудово дозрівають і в домашніх умовах у теплому, сухому та світлому місці. Саме тому, якщо плоди набули молочної стиглості (побіліли або злегка порожевіли), їх можна обережно зірвати й лишити дозрівати окремо: так ви убезпечите врожай від гниття чи хвороб.

Як стимулювати дозрівання просто на кущах

Фосфорні підживлення

Одним із найефективніших способів пришвидшення дозрівання є обробка фосфорними добривами. Зокрема, розчин суперфосфату сприяє не лише швидшому визріванню, а й покращенню якості плодів. Щоб приготувати розчин, потрібно розвести близько 20-25 г суперфосфату в гарячій воді (окремо), настояти кілька годин, а потім додати до 5 літрів чистої води. Цим засобом обприскують рослини ззовні.

Більше сонця, менше тіні

Якщо кущі надто загущені або частина плодів ховається у тіні листя, варто обережно прорідити зелену масу. Видалення нижніх або внутрішніх листків дозволяє сонячним променям потрапляти безпосередньо на плоди. Також можна підв’язати кисті або розгорнути кущ до світла, це помітно пришвидшує дозрівання.

Метод шпильки

Цікавий і не надто відомий спосіб – проколювання плодів біля плодоніжки звичайною тонкою шпилькою. Така стимуляція активізує біологічні процеси в томаті й запускає швидше дозрівання. Зазвичай після проколу плід червоніє на 8–10 днів швидше. Головне – робити проколи стерильним інструментом, щоб уникнути інфекцій.