Прискорити процес сушіння можна без сушильної машини

У холодну пору року випрані речі можуть сохнути в приміщенні цілу добу або й довше, особливо джинси, светри та рушники. Прискорити цей процес без сушильної машини допоможе японський метод розвішування білизни. Він передбачає особливе розташування одягу на сушарці. Як це зробити, розповідає Mindmegette.

У чому полягає японський метод розвішування?

Одяг розвішують на сушарці не хаотично, а відповідно до його розмірів. Довші речі розміщують по краях, а коротші – посередині, утворюючи своєрідну арку. Саме тому цю техніку також називають «дугоподібним розвішуванням».

На практиці це означає, що штани, сорочки з довгими рукавами та великі рушники варто вішати по краях сушарки, а футболки, шкарпетки, білизну та інші дрібні предмети одягу – посередині. Так речі менше затуляють одна одну, а повітря може вільно циркулювати між ними.

Ще одна перевага цього методу – відсутність потреби в спеціальних пристосуваннях чи дорогих побутових приладах. Можна використовувати наявну сушарку для білизни, змінивши лише порядок розвішування.

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Чому одяг буде висихати швидше?

На швидкість висихання впливає не лише температура, а й рух повітря та його вологість. Якщо речі висять надто близько одна до одної, між ними затримується волога, через що вода випаровується повільніше.

Розвішування дугою допомагає уникнути взаємного перекривання одягу та поліпшує циркуляцію повітря.