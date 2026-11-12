Не розвішуйте речі надто щільно одна до одної

У холодну пору року випраний одяг може сохнути значно довше, ніж улітку. Через низьку температуру та підвищену вологість речі іноді залишаються мокрими годинами або навіть кілька днів. Особливо складно тим, хто сушить білизну в приміщенні й не має балкона. Як можна прискорити цей процес, пише Мaison&Тravaux.

Коли в оселі недостатньо провітрювання, волога від випраних речей накопичується в повітрі. Через це одяг сохне повільніше, а на стінах і вікнах може з’являтися конденсат. Якщо вологість тривалий час залишається високою, зростає ризик появи плісняви.

Сушильна машина допомагає швидко впоратися з мокрим одягом, проте її придбання потребує додаткових витрат, а сама техніка споживає електроенергію. Тому можна спробувати простіший спосіб, для якого знадобиться лише пляшка об’ємом щонайменше один літр.

Як пляшка з гарячою водою допомагає швидше висушити одяг

Перед сушаркою з розвішаною білизною поставте пляшку, наповнену гарячою водою. Поступово вона віддаватиме тепло, завдяки чому повітря навколо одягу стане теплішим. Так воно може утримувати більше водяної пари, тому волога з тканини випаровуватиметься швидше.

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Щоб отримати кращий результат, використовуйте пляшку місткістю не менш як один літр. Вона довше зберігатиме тепло й поступово нагріватиме повітря біля сушарки. Водночас стежте, щоб ємність була герметично закрита, а гаряча вода не могла вилитися.

Що ще допоможе прискорити сушіння білизни

Пляшка з гарячою водою може стати додатковим помічником, але важливо правильно підготувати речі до сушіння. Насамперед ретельно відтисніть білизну в пральній машині, обравши відповідний режим. Чим менше води залишиться у волокнах тканини після прання, тим швидше одяг висохне.

Не розвішуйте речі надто щільно одна до одної. Залишайте між ними проміжки, щоб повітря вільно циркулювало й волога не затримувалася між шарами тканини. Рушники, джинси та светри, які зазвичай сохнуть довше, розміщуйте ближче до пляшки з гарячою водою.

Не забувайте й про провітрювання кімнати. Навіть кілька хвилин із відчиненим вікном допоможуть вивести частину вологи, що накопичилася в приміщенні. Це важливо не лише для швидшого сушіння одягу, а й для запобігання утворенню конденсату та плісняви.