Дотримання простих правил допоможе зберегти майно та убезпечити себе й близьких

Під час відключень електроенергії важливо правильно поводитися з побутовою технікою, адже після відновлення живлення можливі перепади напруги. Щоб зменшити ризик пошкодження приладів, варто дотримуватися трьох простих правил, зазначає «Харківобленерго».

Енергетики зазначили, що дотримання простих правил допоможе зберегти майно та убезпечити себе й близьких.

Слідкуйте за справністю захисних пристроїв

Автоматичні вимикачі та інші елементи захисту запобігають перевантаженню мережі, пожежам і пошкодженню побутової техніки. Тому слід час від часу перевіряти їх на несправність, адже навіть короткий стрибок напруги може призвести до поганих наслідків.

Підключення резервних джерел живлення – лише після консультації з фахівцями

Інвертори, акумуляторні системи чи генератори повинні під’єднувати виключно кваліфіковані спеціалісти. Самостійні спроби можуть створити загрозу для вашого життя або спричинити аварії в загальній мережі.

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До відновлення електропостачання від’єднайте техніку

Під час блекауту електроприлади радять повністю відключати від мережі. Це допоможе уникнути перевантаження мережі та пошкодження приладів під час подачі напруги.

Також енергетики радять не вмикати одразу усі прилади після відновлення електропостачання, адже це може призвести до перевантаження енергосистеми.