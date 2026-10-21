Занадто тонка відбивна миттєво втрачає вологу

Щоб відбивні зі свинини виходили соковитими й рівномірно просмажувалися, важливо не перестаратися з відбиванням. Надто сильні удари можуть пошкодити волокна, через що м’ясо стане сухим. Про правильну техніку розповідає видання Pysznosci.

Якої товщини нарізати свинину для відбивних?

Наріжте свинячу вирізку скибочками завтовшки приблизно 1,5 см. Після відбивання їхня товщина має становити 5–7 мм. Це дозволить зберегти соковиту середину й підсмажити панірування до золотистого кольору, не тримаючи м’ясо на сковороді надто довго.

Надто тонкі шматки швидко втрачають вологу, а нерівномірно відбиті – просмажуються неоднаково: тонші краї висихають раніше, ніж приготується товстіша середина.

Як відбивати м’ясо, щоб не було дірок?

Покладіть шматок м’яса між двома шарами харчової плівки або в розрізаний пакет. Плівка запобігає прилипанню до молотка та допомагає уникнути розривів.

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Використовуйте плоский бік молотка, а не той, що має гострі виступи. Починайте із середини й рухайтеся до країв, завдаючи легких, коротких і рівномірних ударів.

Якщо у вас немає молотка, візьміть невелику каструлю з товстим дном.