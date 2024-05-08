Бункер має бути герметичним, щоб запобігти проникненню газу, диму чи інших хімічних речовин

При побудові підземного бомбосховища існує кілька основних вимог, які забезпечують його міцність. «Планета2000» розповіла, на що потрібно звернути увагу при будівництві бомбосховища, аби воно було надійним.

Основні вимоги

Міцність. Коли будується бомбосховище, необхідно подбати, щоб воно витримувало тиск і ударні хвилі від вибухів. Для цього використовуються високоміцні матеріали, такі як бетон та сталь, а також посилені конструкції.

Ізоляція та герметичність. Бункер має бути герметичним, щоб запобігти проникненню газу, диму чи інших хімічних речовин. Для забезпечення герметичності використовуються спеціальні ущільнювачі та системи вентиляції. Конструкція повинна бути стійкою до ґрунтових вод та високого рівня вологи в ґрунті.

Захист від радіації. Якщо йдеться про ядерні загрози, бомбосховище повинно бути захищеним від радіації. Для цього використовуються спеціальні матеріали, здатні зменшити проникнення радіації.

Життєва безпека. Бомбосховище повинно бути обладнане системами життєзабезпечення:

системи вентиляції;

освітлення, системи фільтрації повітря;

запаси їжі та води на тривалий час;

системи водопостачання, каналізація.

Комунікація. Важливо мати засоби зв'язку із зовнішнім світом, щоб контактувати та отримувати інформацію про події у період, коли ви перебуваєте в укритті.

Безпечний вхід та вихід. Бомбосховище повинно мати мінімум 2 входи-виходи, щоб люди могли евакуюватися або отримати допомогу у разі потреби.

Етапи будівництва

Планування та проектування. На цьому етапі визначаються вимоги для бункера, обирається відповідне місце розташування та розробляється проект. Щоб розуміти, як правильно побудувати бомбосховище вдома, важливо врахувати тип загрози, місткість, час перебування, необхідні системи життєзабезпечення.

Підготовчі роботи. Цей етап включає очищення та підготовку місця для будівництва, земельні роботи та підготовку фундаменту. Якщо необхідно, проводяться геологічні та геотехнічні дослідження.

Інженерні системи. Після того, як готовий каркас бомбосховища, встановлюються системи вентиляції, електропостачання, водопостачання та каналізації. Також можуть бути встановлені системи зв'язку, відеоспостереження та захисту від радіації, залежно від вимог та побажань клієнта.

Обладнання та запаси. Бункер оснащується всім необхідним: їжа, вода, медичне приладдя, спальні місця, освітлення, радіозв'язок та інше обладнання, яке може знадобитися у разі евакуації чи перебування там тривалий час.

Тестування та перевірка. Після завершення будівництва варто провести тести та перевірки систем, щоб переконатися, що всі основні функції виконуються та все відповідає вимогам. Важливо переконатися, що бункер готовий до використання та здатний захистити вашу родину.