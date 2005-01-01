Як зробити літні кавові коктейлі: легкі освіжаючі рецепти

У спекотні літні дні особливо хочеться чогось освіжаючого та підбадьорливого. Чудовим рішення будуть холодні коктейлі на основі кави. Тим більше, приготувати такий напій зовсім нескладно.

Пропонуємо три рецепти смачних кавових коктейлів.

Фрапучино

Подвійне еспресо, 100 мілілітрів холодного молока, цукор та лід перемішайте блендером до дрібної крихти, подавайте у високій склянці з соломинкою. Якщо ви любитель солоденького, то можна додати карамельного або шоколадного сиропу.

Рятуватись від спеки можна не лише кавою та коктейлями. Пройдіть тест і перевірте, чи добре ви розбираєтеся в напоях:

ТЕСТ:

Кавовий коктейль «Вечірній»

У турку, окрім кави, насипте корицю та цукор, додайте воду та підігрійте суміш, постійно перемішуючи на маленькому вогні. В отриманий сироп покладіть ложечку меду. Потім додайте сироп в охолоджену каву, тоді змішайте з соком лохини або чорниці і поставте на деякий час в холодильник, аби подати охолодженим. Персиково-кавовий коктейль

Доведіть до кипіння молоко і додайте до нього корицю і ваніль. Потім охолодіть і збийте в блендері разом з персиком. Змішайте персиково-кокосове молоко з холодною кавою і додайте лід. Напій можна прикрасити сухим какао.