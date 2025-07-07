Про здорові перекуси під час мандрівки варто потурбуватися заздалегідь

Багатогодинне сидіння під час подорожі та нерегулярне харчування можуть призвести до проблем з травленням, спровокувати запори, абдомінальний біль та здуття живота. На заправках, у спеціалізованих магазинах знайти здорові перекуси іноді буває непросто, тож лікар-гастроентеролог Олег Швець радить про їжу в дорогу подбати заздалегідь. І пропонує, що саме взяти з собою, аби під час подорожі не виникало неприємних несподіванок. Вибір корисних перекусів – великий, тож кожний може вибрати ті, які йому найбільше смакують. Ще один важливий нюанс: збираючись у дорогу, варто подбати про сумку-холодильник.

Фрукти та горіхове масло. Фрукти та ягоди з високим вмістом води та клітковини підтримують регулярне випорожнення кишківника і запобігають запорам, викликаним малорухомістю та неоптимальною гідратацією. Яблука, полуниця та банани чудово поєднуються з високобілковими горіховими маслами (мигдальне або арахісове), які дають відчуття ситості. Горіхове масло доступне в одноразових пакетиках, які зручно брати з собою.

Суміш сухофруктів і горіхів. «Це ідеальний поживний перекус для дороги, бо сухофрукти містять достатню кількість білка, корисних жирів і клітковини, щоб сприяти насиченню. Шукайте варіанти з горіхами, насінням та несолодкими сухофруктами та уникайте тих, що містять цукати, зацукровані горіхи та фрукти з цукром», – радить лікар.

Таку суміш можна приготувати й самостійно: до сирих або смажених горіхів і насіння додайте улюблені несолодкі сухофрукти, а також за бажанням сушений кокос, какао-стружку або спеції. Навіть без цукатів це висококалорійний перекус, який можна поєднувати зі свіжими фруктами чи ягодами.

Протеїнові батончики та гранола. Багато батончиків містять чимало цукру та інших шкідливих добавок, тому Олег Швець радить обирати продукти, виготовлені з цільних поживних інгредієнтів, як горіхи, овес, насіння чіа, яєчні білки та сухофрукти.

Енергетичні кульки. Кульки, виготовлені з корисних інгредієнтів, як горіхи, насіння та сухофрукти, хоч і маленькі, але містять велику кількість поживних речовин і калорій. Такі перекуси можна приготувати й вдома, змішавши фініки, горіхи, какао-порошок та мигдальне масло. Однак вони потребують зберігання в прохолодному місці, наприклад сумці-холодильнику.

Горіхи та насіння. Містять багато білка, корисних жирів і клітковини. Вживання більшої кількості горіхів та насіння зменшує ризик серцевих захворювань і знижує рівень цукру в крові. Волоські горіхи, мигдаль, кеш'ю, горіхи макадамія, гарбузове та соняшникове насіння під час подорожі забезпечують необхідним зарядом енергії.

Фруктові та овочеві чипси. Картопляні чипси, як правило, містять багато калорій, натрію та шкідливих для здоров'я добавок. Тому лікар рекомендує спробувати корисні чипси із сушених фруктів та овочів. Наприклад, яблучні, які є гарною заміною високообробленим аналогам. Обирайте ті, які не містять цукру та консервантів, або ж готуйте фруктові та овочеві чипси вдома.

Несолодкий йогурт. Оосбливо корисний грецький йогурт, бо він містить багато білка і забезпечує тривале відчуття ситості. При виборі йогуртів краще обирати несолодкі, звичайні сорти, а потім додавати власні начинки, такі як ягоди, горіхи, насіння та сушений кокос. Для зберігання йогурту потрібен холодильник або сумка-холодильник.

Смажений нут. Містить білок, клітковину, магній, фолати та цинк. Сушений нут зручно брати з собою, він продається з різними смаками.

Свіжі овочі з соусом. Свіжі овочі (броколі, морква, огірки та перець) є смачним та низькокалорійним перекусом. Щоб підвищити вміст білка та додати смаку, поєднуйте свіжі овочі з хумусом або грецьким йогуртом. Однак для зберігання цих продуктів також потрібен холодильник.

Варені яйця. Яйця, зварені круто, містять багато корисних жирів, білків, вітаміну В12, та антиоксидантів, таких як лютеїн і зеаксантин, що робить їх особливо поживним вибором. У холодильнику зварені яйця можна зберігати до одного тижня.

Питні супи. Такі супи, якщо зберігати їх у холодильнику, є здоровим і зручним вибором. Зокрема, супи на основі овочів задовольняють потреби в поживних речовинах, коли свіжих продуктів не вистачає. Багато компаній виробляють питні супи в портативних контейнерах, які не потребують охолодження.

Авокадо. У ньому багато клітковини та жирів, тож особливо підходить для тих, хто дотримується низьковуглеводної дієти. Крім того, в авокадо багато поживних речовин, таких як калій, фолат і вітаміни С і Е. Авокадо можна їсти ложкою або ж зробити пюре і вживати з крекерами або овочами.

Сир та крекери. Класичний швидкий перекус. До цільнозернових крекерів варто додати сир чеддер, брі або інший сир на вибір, тоді довго почуватиметесь ситими. Це поєднання добре смакує зі свіжими фруктами.

Чорний шоколад і мигдаль. «Під час тривалої подорожі може захотітися солодкого, а в магазинах і на заправках доступні переважно цукерки, випічка і солодкі напої. Тому краще запастися корисними для здоров'я смаколиками, наприклад, чорним шоколадом. Він насичений потужними антиоксидантами, що мають протизапальні властивості», –каже лікар. І радить додати до нього ще жменю мигдалю.