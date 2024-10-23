Важливо створити дітям комфортні умови для навчання

Майбутній зимовий сезон може стати ще одним серйозним випробуванням для українців. Якщо вимикатимуть світло, навчальний процес для школярів суттєво ускладниться. Виконання домашніх завдань доведеться знову підлаштовувати під «зелені клітинки» у графіка.

Наразі українські заклади освіти розглядають різні формати навчання. Зокрема, обговорюють варіант дистанційного. Які сценарії на випадок блекауту чекають освітян і школярів, та як правильно розпланувати час для навчання, розповідає 24 Канал.

Як школярі навчатимуться взимку

Міністерство освіти і науки України готує адміністрації шкіл до ймовірних складних умов. Водночас багато залежить від ситуації у конкретних освітніх закладах.

Станом на жовтень 2024 року лише 80% шкіл мають генератори. Окрім того, їхньої потужності недостатньо, аби облаштувати повноцінний та комфортний навчальний процес. Тому, якщо світло таки вимикатимуть, про звичний режим роботи доведеться забути.

Тоді закладам середньої освіти, за рекомендацією МОН, доведеться адаптувати розклад уроків під світловий день.

Головний виклик – дотриматися у шкільних приміщеннях комфортного для дітей температурного режиму. Якщо ж ситуація стане критичною, школи можуть тимчасово повернути у режим дистанційного навчання.

До слова, станом на 1 вересня 2024 року майже 500 тисяч українських школярів навчалися дистанційно.

Офлайн, онлайн чи дистанційне – яке навчання буде найефективнішим

Наразі українські школярі навчаються за трьома форматами навчання:

очно;

онлайн;

дистанційно.

Якщо перебої з електропостачанням будуть частими та тривалими, дистанційна освіта стане найоптимальнішим варіантом. Адже з цим форматом не буде жодних освітніх втрат: доступ до шкільних уроків відкритий 24 на 7. Єдина умова: батьки мають подбати про засоби зв’язку та стабільні навчальні платформи.

Оцінити всі переваги такого навчання можна у першій та найбільшій дистанційній школі України «Оптіма», яка надає безплатний демодоступ на два тижні.

Переваги дистанційного навчання зі школою «Оптіма»

Переваги навчання в «Оптімі» дитина відчує з першого дня. Зокрема, дистанційна школа вирізняється такими умовами:

якісні освітні матеріали, розроблені спеціально для дистанційного навчання та доступні 24/7;

унікальні уроки з інтерактивними мультфільмами для учнів початкової школи (діти зможуть отримувати максимум задоволення від навчального процесу);

анімовані відеоуроки та інтерактивні завдання для старших учнів;

щотижневі онлайн-консультації вчителів-предметників (окрім того, попросити допомоги можна письмово або телефоном);

онлайн-заняття у режимі реального часу від фахових педагогів (учні зможуть краще зрозуміти складні теми);

текстові або телефонні консультації вчителів.

Варто зауважити, що всі інновації на 100% відповідають програмі НУШ. Окрім того, якщо є потреба, школярі можуть здобувати освіту в онлайн-класах. Там вчителі пояснюють кожну тему у режимі реального часу.

Щоб перейти на дистанційне навчання у школу «Оптіма», не потрібно чекати 1 вересня. Зробити це можна на будь-якому етапі навчального року.

Процедура дуже проста та зрозуміла. Потрібно лише:

відвідати головний офіс у Києві чи одне з регіональних представництв;

або зв’язатися з менеджером і оформити заявку дистанційно з будь-якого міста України чи за кордоном.

Так дитина отримає доступ до якісного, ефективного та комфортного навчального процесу. А батьки не хвилюватимуться, що ж робити, якщо знову доведеться адаптуватися до графіків вимкнення світла.