Депутати Львівської міськради погодили отримання кредиту ЄБРР на придбання нових тролейбусів

За кошти ЄБРР Львів придбає 50 нових тролейбусів

Депутати Львівської міськради погодили отримання кредиту Європейського інвестиційного банку на модернізацію тролейбусного транспорту Львова. Згідно з угодою між ЛКП «Львівелектротранс» та ЄБРР, планується закупівля 50 тролейбусів, а також ремонт тролейбусного і трамвайного депо і модернізація тролейбусних мереж.

Нагадаємо, 16 березня, міський голова Львова Андрій Садовий, директор «Львівелектротрансу» Олег Береза та старший банкір ЄБРР Денис Гайовий підписали угоду про наміри кредитного фінансування для проекту модернізації громадського тролейбусного транспорту.

У четвер, 22 березня, під час засідання сесії за затвердження угоди проголосували 45 депутатів ЛМР.

Умовами угоди передбачено, «Львівелектротранс» отримає до 15 млн євро кредиту: транш на суму до 12,5 млн євро, що буде наданий ЄБРР, та транш на суму до 2,5 млн євро, що буде наданий Фондом чистих технологій ЄБРР.

Погасити кредит планують протягом 13 років з трирічним пільговим періодом, коли потрібно буде виплачувати лише відсотки без «тіла» кредиту. Точна сума відсотків буде визначена банком пізніше.

Крім того, «Львівелектротранс» розраховує отримати ще 2 млн євро гранту від ЄБРР. Таким чином загалом на покращення тролейбусної мережі Львова витратять 17 млн євро.