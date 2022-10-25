Європейський банк реконструкції та розвитку розглядає виділення НЕК «Укренерго» додатково 300 млн євро позики на обладнання та поточну ліквідність та позики в 200 млн євро для НАК «Нафтогаз». Про це повідомив член ради директорів ЄБРР Артем Шевальов в коментарі «Інтерфакс-Україна».

«Одна з речей, яка вийшла з цього візиту, це рішення виділити "Укренерго" 300 млн євро аварійної позики протягом наступного місяця», – сказав він.

Це рішення ще має затвердити рада директорів, проте, за його словами, швидкість ухвалення такого рішення є безпрецедентною для міжнародної фінансової організації.

«Це швидкість світла. Це рішення ухвалювалося в такому темпі, якого я не бачив за всі свої роки роботи в ЄБРР. Але ми знаємо клієнта, знаємо потреби, і ми хочемо це зробити. Знову ж таки 300 млн євро – це неабияка позика для одного клієнта з огляду на те, що 150 млн євро ми вже виділили раніше», – прокоментував Шевальов.

Кошти будуть використані на закупівлю обладнання, яке необхідне для відновлення пошкоджених енергомереж, та підтримку поточної ліквідності компанії.