Американська компанія Moderna повідомила раніше про майже 95% ефективність своєї вакцини

ЄС домовився із американською компанією Moderna про закупівлю 160 млн доз потенційної вакцини від коронавірусної хвороби. Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, передає 24 листопада «Європейська правда».

«Завтра ми затвердимо новий контракт, щоб забезпечити ще одну вакцину в нашому портфоліо. Цей контракт дозволить нам купити до 160 мільйонів доз вакцин, виробленої компанією Moderna. Відповідно до результатів досліджень, ця вакцина може бути надзвичайно ефективною проти коронавірусу», – сказала фон дер Ляєн.

Вона додала, що як тільки вакцина доведе свою ефективність, її отримає кожна країна ЄС на рівних умовах. Інших подробиць щодо контракту вона не повідомила, однак раніше компанія заявила, що вартість однієї дози вакцини становитиме близько 25-37 доларів.

Зазначимо, що вакцина компанії Moderna стала другою у світі, яка після завершення трьох етапів клінічних досліджень показала високу ефективність у запобіганні зараженню коронавірусом – 94,5%. Про ефективність своєї вакцини в понад 90% повідомили також компанії Pfizer і Biontech. Приблизна ціна їх вакцини становитиме близько 15-20 доларів.

Нагадаємо, що раніше ЄС уклав угоди з виробниками AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, Biontech-Pfizer та CureVac.