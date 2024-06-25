Кіліан Мбаппе готується запалити у матчі з Польщею

У вівторок, 25 червня, у третьому турі континентальної першості відбудеться одразу чотири матчі. Поєдинки пройдуть у групах С та D і будуть розбиті на два часові слоти – о 19:00 та о 22:00.

Першими стартуватимуть учасники квартету D. Нідерланди прийматимуть Австрію у Берліні на «Олімпіаштадіоні». Обидві команди мають шанс як продовжити боротьбу у плей-офф, так і опинитися серед тих, хто чекатиме на результати матчів в інших групах. Нідерландці підійшли до дуелі з чотирма очками в кишені, здолавши поляків та розійшовшись миром з французами. Натомість австрійці мають у своєму доробку лише одну перемогу (над поляками) і поразку від французів.

Надійний букмекер FAVBET фаворитом протистояння вважає Нідерланди, на перемогу яких пропонує коефіцієнт 2,13. Успіх Австрії оцінюють у 4,1, а нічию – у 3,2. Головними голеадорами підопічних Рональда Кумана фахівці бачать Коді Гакпо та Мемфіса Депая (по 3,0), а у команді Ральфа Рангніка ставлять на форварда Інтера Марка Арнаутовіча (3,5).

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У паралельній зустрічі Польща у Дортмунді спробує грюкнути дверима у матчі з Францією. Кривдники України, які у товариському матчі завдали «синьо-жовтим» поразки 1:3, програли обидві свої гри на Євро-2024 і втратили шанси на плей-оф, однак можуть наостанок добряче попсувати життя французам.

FAVBET, однак, категорично не вірить в успіх поляків, оцінюючи їхні шанси на перемогу в 11,5. Звитяга Франції оцінюється в 1,29, а нічия у 5,8. Найвищі шанси забити у Кіліана Мбаппе (1,7) та Олів’є Жиру (2,0), тоді як у таборі суперника вірять у бомбардирський талант Роберта Левандовскі (3,5).

У вечірньому слоті Англія у Кельні зіграє зі Словенією. Попри лідерство у квартеті С, підопічні Гарета Саутгейта за підсумками останнього туру можуть скотитись на третю сходинку. Тож їм треба обов’язково брати очки зі словенцями. FAVBET не бачить з цим особливих проблем, оцінюючи перемогу Англії в 1,38. На успіх Словенії дають 9,7, а на нічию 4,9. Максимальні шанси відзначитись у англійців віддають неперевершеному Харрі Кейну (1,9), а у словаків Беньяміну Шешко (5,5).

У ще одному матчі у Мюнхені Данія прийматиме Сербію. Підопічні Каспера Юлменда лише на одне очко випереджають сербів, тож обом командам необхідна виключно перемога. Фахівці FAVBET схиляються до успіху данців (2,32), однак шанси сербів на звитягу теж оцінюють доволі високо – 3,35. Нічия котирується у 3,35. Головним бомбардиром данців бачать Расмуса Хьойлунда з Манчестер Юнайтед (2,65), а сербів – Алєксандара Мітровіча (3,0).

Розклад матчів 25 червня:

19:00. Група D. Нідерланди – Австрія

19:00. Група D. Франція – Польща

22:00. Група С. Англія – Словенія

22:00. Група С. Данія – Сербія

Де дивитися матчі Євро-2024

Матчі транслюватимуться на медіасервісі Megogo для користувачів з підпискою «Максимальна» та «Спорт», а поєдинок між Австрією та Нідерландами буде у вільному доступі на місцевих телеканалах «Суспільного» (в цифровому ефірі Т2, кабельних мережах та IPTV).