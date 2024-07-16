Збірна України достроково припинила виступи на чемпіонаті Європи

У неділю, 14 липня, у фіналі чемпіонату Європи, який відбувався у Німеччині, збірна Іспанії з рахунком 2:1 здолала Англію і здобула золоті медалі континентальної першості. Окрім титулу і Кубка, підопічні Луїса де ла Фенте добряче підзаробили.

Як нараховувались призові за участь на Євро-2024

Кожна команда, яка завоювала право взяти участь у чемпіонаті Європи, гарантовано отримувала 9,25 млн євро. На груповому етапі УЄФА платив збірним по 1 мільйону євро за перемогу та по 0,5 млн за нічию.

У разі виходу в 1/8 фіналу турніру команда отримувала 1,5 млн євро. Прохід у чвертьфінал оцінювався у 2,5 млн, а за півфінал доплачували ще 4 млн євро. За вихід у фінал команди отримували по 5 млн, а переможець турніру додавав до свого гонорару додатково ще 8 млн.

Цікаво, що лідером за призовими перед плейоф була Іспанія – вона виграла усі матчі та напередодні 1/8 фіналу заробила 13,75 мільйона євро. Зрештою, піренейці змогли отримати максимальну суму призових за участь у турнірі – 28,25 млн євро. Англія заробила 24,25 мільйона. Загалом УЄФА виплатила призових на суму 331 мільйон євро.

Заробітки збірних за підсумками виступів на Євро-2024:

28,25 млн євро – Іспанія

24,25 млн – Англія

19,25 млн – Франція

18,25 млн – Нідерланди

15,75 млн – Німеччина

15,25 млн – Португалія, Туреччина, Швейцарія

12,75 млн – Австрія

12,25 млн – Італія, Данія, Словенія, Румунія, Бельгія, Словаччина, Грузія

10,75 млн – Україна

10,25 млн – Угорщина, Хорватія, Сербія

9,75 млн – Шотландія, Албанія, Польща, Чехія

Зазначимо, що у порівнянні з Євро-2020 цьогорічний чемпіон заробив на 5,75 мільйона менше – призовий фонд попереднього чемпіонату Європи складав 371 мільйон євро.