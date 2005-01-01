Європарламент затвердив надання €1 млрд фінансової допомоги для України

Кошти будуть спрямовані на реалізацію реформ

В четвер, 18 червня, Європейський парламент проголосував за надання для України 1 млрд євро макрофінансової допомоги.

За надання проголосували 527 депутатів парламенту, проти — 124. Отримання першої частини траншу очікується вже до кінця цього року. Кошти спрямують на реалізацію реформ урядом України. Отримання траншу вже встиг прокоментувати президент України Петро Порошенко, який на свтоїй сторінці у Facebook подякував за підтримку європейським колегам і заявив, що очікує схвалення рішення від Ради ЄС.

«Дякую усім друзям України в Європарламенті та європейських інституціях за єдність у підтримці України! Це ще одне свідчення нашого реального прогресу на шляху реформ», - заявив президент України.

Однією з головних умов надання Україні макрофінансової допомоги обсягом в 1 мільярд євро було продовження боротьби з корупцією, зокрема створення та реалізація проекту антикорупційного суду.

Варто уточнити, що загальний обсяг зобов’язань з надання Україні макрофінансової допомоги з боку ЄС складає 12,8 мільярда євро, з них 2,8 мільярда вже було надано за попередніми програмами.