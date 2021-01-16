Українська хіп-хоп-співачка Alyona Alyona стала лауреаткою міжнародної премії Євросоюзу Music Moves Europe Talent Awards одразу у двох номінаціях. Премія щороку відзначає молодих артистів у сфері популярної та сучасної музики і допомагає їм розвиватися.

За інформацією сайту музичної премії, Alyona Alyona та ще 7 артистів з Ірландії, Італії, Бельгії та інших європейських країн отримала грошовий приз у розмірі 10 тис. євро і пакет підтримки для розвитку кар’єри від партнерів премії.

Окрім цього, українка здобула найбільше голосів у додатковій номінації Public Choice Award і отримає ще 5 тис. євро, а також запрошення записати лайв-сесію у студії стрімінгової платформи Deezer у Парижі.

Сама реперка каже, що для неї номінація на премію стала несподіванкою.

«Мені надзвичайно приємно, що організатори врахували мою кандидатуру, адже це дало змогу не тільки познайомитись з визнаними виконавцями, але й вкотре представити нашу країну на велику аудиторію», — написала Alyona Alyona.

Вона подякувала своїм слухачам за голоси та підтримку.

Як пише «Громадське», Цього року через пандемію церемонія оголошення переможців відбувалась онлайн.

Премія Music Moves Europe Talent Awards створена, щоб просувати європейську нову музику не в англомовному сегменті.