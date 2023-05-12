Причинами є міграція, інвалідність, мобілізація

До повномасштабного вторгнення Росії в Україні було 17,4 млн працездатних людей. Станом на 2023 рік Україна втратила доступ до 5,5 млн людей працездатного віку. Про це розповів президент Конфедерації роботодавців України Сергій Мірошниченко.

До великої війни трудовий потенціал України становив 8,3 млн жінок і 9,1 млн чоловіків працездатного віку. Після повномасштабного вторгнення мільйон громадян був мобілізований на захист України, а за межами України на початку 2023 року перебували 4,6 млн українців, з яких 3,2 млн – жінки працездатного віку.

На тимчасово окупованих з початку 2022 року територіях жили 3 млн осіб, з них орієнтовно 1,3 млн – працездатного віку. Отже, з початку великої війни Україна втратила доступ до 5,5 млн людей працездатного віку – це понад 30% усієї робочої сили.

«Якщо порівнювати ситуацію в Україні у 2023 році і в Німеччині у 1946 році, то втрати трудового потенціалу в нашій країні в абсолютному вираженні майже однакові, а у відносному – удвічі вищі. Ситуація в Україні ускладнюється тим, що суттєво змінилося територіальне розміщення робочої сили. З 5,3 млн внутрішньо переміщених осіб 3 млн – люди працездатного віку. За останніми даними, кількість внутрішньо переміщених осіб може сягати 7 млн людей, з яких працездатного віку – близько 4 млн», – говорить Сергій Мірошниченко.

Більшість переселенців не зможе повернутися до свого житла, тому що їхні будинки або суттєво пошкоджені, або зруйновані, додає президент Конфедерації роботодавців України.

На початку 2023 року з 11,9 млн працездатних людей в Україні на місцях постійного проживання перебувають 7,9-8,8 млн – лише 45-50% довоєнної чисельності працездатного населення, каже Сергій Мірошниченко. Це люди, які зможуть працювати над відновленням підприємств у своїх регіонах без суттєвих вкладень у створення умов проживання.

Окрім того, з'являються нові загрози для трудового потенціалу. Головна з них – зростання кількості людей з інвалідністю. За даними Конфедерації роботодавців України, таких людей на початку 2023 року було 2,8 млн, 76% з них – працездатного віку. Очевидно, кількість людей з інвалідністю зростатиме.

«Навіть у мирний час буде високий рівень травмування населення через спрацювання боєприпасів. Україна стала однією з найбільш замінованих країн у світі, в оточенні вибухонебезпечних предметів живуть 1,8 млн людей», – додає Сергій Мірошниченко.

Вирішення проблеми із браком трудового потенціалу Україна може шукати у створенні робочих місць для людей з інвалідністю і у сприянні розвитку економіки після перемоги, що стимулюватиме працездатних українців, які виїхали за кордон, повертатися додому і працювати в Україні.