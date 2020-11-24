За жовтень 2020 року ПАТ «Укрнафта» сплатило до бюджетів усіх рівнів податків на суму 870,6 млн грн. У цю суму увійшли рентна плата за користування надрами, ПДВ, податок на прибуток, акцизний збір та інші податки. Сума сплачених податків за 10 місяців 2020 року сягнула 10,35 млрд грн.

ПАТ «Укрнафта» сплатило 425 млн грн рентної плати до державного та місцевих бюджетів різних рівнів за користування надрами за жовтень 2020 року. З них 21,25 млн грн надійшли до місцевих бюджетів відповідно до закріпленого в законодавстві механізму розподілу рентної плати за видобуток нафти і газу. Найбільші надходження з рентної плати «Укрнафти» отримали бюджети Сумської (8,79 млн грн), Івано-Франківської (4,89 млн грн) і Полтавської (3,35 млн грн) областей. Надходження від рентної плати залежать від обсягу видобутку вуглеводнів у тому чи іншому регіоні та цін на них та використовуються громадами переважно для реалізації локальних інфраструктурних та соціальних проєктів.

5% рентних платежів, які надійшли до бюджетів областей, районів та місцевих громад, млн грн

Жовтень 2020 Сумська обл. 8,79 Івано-Франківська обл. 4,89 Полтавська обл. 3,35 Чернігівська обл. 1,99 Львівська обл. 1,86 Харківська обл. 0,32 Дніпропетровська обл. 0,04 Чернівецька обл. 0,01 Всього 21,25



Нагадуємо, що принцип розподілу рентної плати за видобуток нафти та газу передбачає перерахування 95% рентних платежів до загального фонду державного бюджету, а 5% – до місцевих бюджетів. При цьому 2% доходів від ренти спрямовуються в районні бюджети, а 3% – до бюджетів міст обласного значення та бюджетів об'єднаних територіальних громад за місцем видобутку природних ресурсів. Таким чином, механізм розподілу ренти дає можливість громадам отримати частину доходів від видобутку нафти та газ.