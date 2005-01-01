Закарпаття отримало понад ₴11 млн на реставрацію Невицького замку

Невицький замок перебуває в напівзруйнованому стані

Закарпатська область отримає 11,2 млн грн на першу чергу невідкладних робіт із реставрації пам’ятки архітектури національного значення – Невицького замку. Такі результати конкурсу на проекти у сфері туризму і рекреації, який провело Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

Левову частку грошей (а саме 10,7 млн грн) виділять з державного бюджету України в рамках фінансування проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів, отриманих від Європейського Союзу, ще 500 тис. грн виділить обласний бюджет Закарпаття. Кошти очікуються в кінці першого кварталу цього року, повідомила прес-служба голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля.

Проект, зокрема, передбачає реставрацію центральної вежі з повною заміною покрівлі та укріпленням дерев’яних конструкцій, будівництво оглядового майданчика, укріплення стін вежі, реставрацію малої вежі, консервацію руїн замку, впорядкування та благоустрій території, встановлення системи зовнішнього освітлення тощо.

«Ініціювати реставрацію цього об’єкта, який вважається однією з туристичних перлин Закарпаття, ми змогли тільки минулої осені – після того, як замок було повернуто на баланс області», – заявив Москаль.

В жовтні минулого року Москаль своїм розпорядженням передав Невицький замок в оперативне управління профільному підрозділу Закарпатської ОДА – управлінню культури.

Невицький замок розташований в селі Кам’яниця Ужгородського району Закарпатської області. Замок уперше згадується на початку XIV ст. як опорна база місцевого феодального бунту проти королівської влади Карла Роберта Анжу. У XIV ст. замок переходить до володінь роду графів Другетів, які будують на місці дерев'яного замку кам'яний. У 1644 році під час релігійних воєн трансільванський князь Юрій І Ракоці зруйнував замок.