Київський клуб продовжує боротьбу за вихід у груповий етап найпрестижнішого єврокубку

У середу, 21 серпня, київське «Динамо» у першому матчі плейоф Ліги чемпіонів прийматиме австрійський «Зальцбург». Умовно домашній для киян поєдинок відбудеться у Польщі на «Люблін Арені». Стартовий свисток зустрічі пролунає о 22:00 за київським часом, а гру обслуговуватиме швейцарська бригада арбітрів на чолі з 36-річним Сандро Шьорером, який нещодавно судив Суперкубок УЄФА між іспанським «Реалом» та італійською «Аталантою».

Цікаво, що сезон «Зальцбург» розпочав доволі успішно, не зазнавши поки жодної поразки. У першому офіційному матчі сезону команда у кубковому протистоянні розгромила нижчоліговий «Дорнбірн». У трьох стартових поєдинках австрійської Бундесліги «Зальцбург» здобув максимум очок, а у Лізі чемпіонів успішно подолав 3-й кваліфікаційний раунд, перемігши за сумою двох матчів нідерландський «Твенте» (2:1, 3:3).

«Динамо» ж у внутрішній першості здолало «Верес» і «Карпат»и, а на шляху до останнього раунду відбору найпрестижнішого єврокубку – шотландський «Рейнджерс» (1:1, 2:0).

Надійний букмекер FAVBET не бачить фаворита у протистоянні. Трохи більше шансів на перемогу дають «Зальцбургу» (2,42). Коефіцієнт на звитягу «Динамо» становить 2,92. Нічию оцінюють у 3,65.

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022 року, видана ТОВ «БК «ФАВБЕТ» на підставі Рішення КРАІЛ від 13.12.2022 року за № 433.

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Фахівці чекають результативного матчу: стандартний тотал 2,5 більше становить 1,66, тоді як тотал менше 2,5 – 2,27.

Найбільше шансів забити у «Динамо» мають Владислав Ванат (2,80), Андрій Ярмоленко та Олександр Піхальонок (обидва – 3,50). У «Зальцбурга» букмекери ставлять на бомбардирський талант Нене Доржеля (2,70) та Мауріца К’єргора (3,00).

Де дивитися другий матч 3-го туру кваліфікації Ліги чемпіонів

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