Заньківчани кличуть на останню прем'єру 100-го сезону за п'єсою Нобелівського лауреата

Постановка Алли Бабенко завершить цикл прем'єр цього сезону у Львівському театрі ім. Марії Заньковецької. Прем'єра вистави «Перед заходом сонця» ‒17, 19, 26 та 29 червня.

Він ‒ Маттіас Клаузен, таємний радник, йому уже 70 років, вона ‒ Інкен, вихователька дитячого садка, ще зовсім молода. Між ними з'являються почуття, але його родина цього не сприймає. Така головна сюжетна лінія вистави «Перед заходом сонця».

«Ми говоримо про життя і смерть, про те, що кожна людина прагне щастя, не залежно від віку, а воно суб'єктивне. Але й ціле тематичне коло проблем, які підняв Гаптман в цій п'єсі: стосунків батьків і дітей, власність і сім'я, суспільство і творча людина», ‒ ділиться думками народний артист України, виконавець головної ролі Богдан Козак.

Режисерка Алла Бабенко створила незвичним образ головного героя, але ще цікавішим персонажем є молода дівчина Інкен.

«Її можна по-сучасному трактувати, як молоду особу, яка використовує, її можна трактувати як дівчину, яка вихована в інших традиціях і шукає чисту благородну любов», ‒ розповідає заслужена артистка України Ірина Швайківська.

Усі події розгортаються у довоєнній Німеччині. Тому й відчувається тогочасний колорит у костюмах і сценографії.

«Німеччина, 30-ті роки, ще трохи і буде вже Гітлер, нацизм. І ці зміни в суспільстві, політичні погляди, напруга теж сприяло тому, що зав'язалося таке спілкування у Маттіаса з тією дівчиною. В тому спілкуванні вона, як на мене, таке свіже повітря для нього в тому оточенні», ‒ додає виконавиця ролі Інкен, заслужена артистка України Олександра Люта.

П'єсу «Перед заходом сонця» написав німець Герхард Гауптман, який уже став класиком, а його тексти критики високо оцінюють.

«Текст дуже добрий, давно у нас вже не було в театрі такого тексту. Це ж Нобелівський лауреат, це висока література, його треба слухати. Так що приходьте до нас», ‒ запрошує Наталія Лань, народна артистка України.