Заступник голови Конституційного суду задекларував власну церкву
Сергій Головатий також володіє особняком, квартирами та земельними ділянками
Заступник голови Конституційного суду (КСУ) Сергій Головатий задекларував власний храм Української православної церкви Київського патріархату. Крім того, він також має у своїй власності особняк, квартири та земельні ділянки.
Так, у декларації за 2020 рік він вказав, що володіє храмом УПЦ КП площею 201,3 м2, розташовний у селищі Вільшана Черкаської області. Право на нього він набув ще у 2010 році.
Крім того, у місті Сміла цієї ж області Сергій Головатий має половину права власності на один будинок, а також орендує земельну ділянку.
Він задекларував і житловий будинок площею 464 м2 та чотири земельні ділянки загальною площею 60 соток у селі Оленівка, що на Київщині. В самому Києві Сергій Головатий має дві квартири на 142 і 96,6 м2 відповідно.
Сергій Головатий також вказав, що має 3,1 млн грн зарплати в суді, 177 тис. грн пенсії та 37 тис. грн гонорару як члену-кореспонденту Національної академії правових наук. Він зберігає готівкою 25 тис. грн, 15 тис. євро і 10 тис. доларів. Натомість 9 тис. євро, 700 тис. грн і 735 доларів зберігаються у банку.