Сергій Головатий володіє храмом Української православної церкви Київського патріархату в Черкаській області

Заступник голови Конституційного суду (КСУ) Сергій Головатий задекларував власний храм Української православної церкви Київського патріархату. Крім того, він також має у своїй власності особняк, квартири та земельні ділянки.

Так, у декларації за 2020 рік він вказав, що володіє храмом УПЦ КП площею 201,3 м2, розташовний у селищі Вільшана Черкаської області. Право на нього він набув ще у 2010 році.

Крім того, у місті Сміла цієї ж області Сергій Головатий має половину права власності на один будинок, а також орендує земельну ділянку.

Він задекларував і житловий будинок площею 464 м2 та чотири земельні ділянки загальною площею 60 соток у селі Оленівка, що на Київщині. В самому Києві Сергій Головатий має дві квартири на 142 і 96,6 м2 відповідно.

Сергій Головатий також вказав, що має 3,1 млн грн зарплати в суді, 177 тис. грн пенсії та 37 тис. грн гонорару як члену-кореспонденту Національної академії правових наук. Він зберігає готівкою 25 тис. грн, 15 тис. євро і 10 тис. доларів. Натомість 9 тис. євро, 700 тис. грн і 735 доларів зберігаються у банку.