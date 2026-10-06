Андрій Духневич є доктором юридичних наук та адвокатом

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами та почесними званнями 134 представників освітньої та наукової сфери з нагоди Дня працівників освіти. Один із них – з Волинської області.

Як повідомили на сайті Нової української школи у понеділок, 5 жовтня, почесне звання «Заслужений вчитель України» присвоїли 23 педагогам. Ще 111 освітян і науковців отримали ордени, медалі та інші державні відзнаки.

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З Волині нагороду від президента отримав лише один освітянин – завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін Волинського національного університету імені Лесі Українки Андрій Духневич. Йому присвоїли почесне звання «Заслужений працівник освіти».

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Андрій Духневич понад десять років працює у Волинському національному університеті. Також входить до редакційної колегії наукового «Історико-правового часопису» та спеціалізованої вченої ради Національного університету «Одеська юридична академія».

У 2018 році його монографія «Правові проблеми реалізації угоди про сільське господарство СОТ в Україні» перемогла у щорічному конкурсі імені Святого Володимира на краще науково-правниче видання.

Окрім юридичної освіти, Андрій Духневич здобув магістерські дипломи з публічного управління та адміністрування і філології. Він спеціалізувався на польській мові та літературі, перекладі, а також має кваліфікацію викладача польської та англійської мов.

З 2003 року Духневич є адвокатом та членом Національної асоціації адвокатів України. Він брав участь у реалізації та аудиті проєктів, що фінансувалися в межах програм Європейського Союзу, зокрема транскордонної програми «Польща – Білорусь – Україна».

За професійну та наукову діяльність професор неодноразово отримував відзнаки органів місцевої влади, Волинської обласної адміністрації, університету та Міністерства освіти і науки України.