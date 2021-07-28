У Родатичах, що в 40 км від Львова, упродовж 27-29 серпня проходитиме традиційний музичний фестиваль Zaxidfest. На найбільшому музичному фестивалі виступлять відомі українські, а також і білоруські гурти. Окрім того, на території фестивалю діятимуть пункти вакцинації. Розповідаємо найважливіше про Zaxidfest.

Хто буде виступати на фестивалі?

Як повідомили ZAXID.NET організатори музичного фестивалю, цього року він традиційно відбудеться на території відпочинкової бази «Чарівна долина» у Родатичах. Що біля Львова. Серед учасників фестивалю будуть гурти «Океан Ельзи» The Hardkiss, Антитіла, 5’nizza, Latexfauna, ДахаБраха, Один в каное, Karna та інші. Окрім того, на Zaxidfest виступатимуть гурти з Білорусії: Ляпис 98, Intelligency та Molchat Doma.

Де купити квитки?

Квитки на фестиваль можна придбати на офіційному сайті Zaxidfest, вартість стартує від 400 грн. Квитки розділені на різні категорії: вхідний на фестиваль; на територію наметового містечка;фестиваль+наметове містечко. Для учасників АТО та людей з інвалідністю діятиме 50% знижка. На вході на фестиваль будуть продаватись квитки дорожче на 40-60% від ціни попереднього продажу.

У вартість вхідного квитка на фестиваль не входить проживання в наметовому містечку, користування інфраструктурою наметового містечка, паркінг та розважальні послуги. Для проживання в наметовому містечку необхідно придбати окремий квиток або квиток, який передбачає і вхід на територію фестивалю і місце в наметовому містечку.

Як добратись на фестиваль?

Щоб доїхати у Родатичі на машині, треба виїхали з міста на трасу М11 та прямувати на захід. Уже у Родатичах необіхдно продовжити рух трасою до вивіски «Чарівна долина». GPS координати фестивалю ZaxidFest: 49.785884, 23.498173.

До фестивалю можна також доїхати електричками№6109, №6113 та 6119 з приміського вокзалу у Львові.

Як вести себе на вході?

Концертна програма почнеться у п’ятницю, 27 серпня, з 15:00. Головний вхід на фестиваль працюватиме з 13:00 до 01:00. На вихід ворота працюватимуть цілодобово.

На вході працівники фестивалю просканують видрукований або електронний квиток. Далі учасникам начіплять браслети, які дають право входу на фестивальну територію. Браслет не можна знімати, бо без нього зайти на територію фестивалю не вдасться.

Що там по коронавірусу?

У зв’язку з епідемією Covid-19 на фестивалі Zaxidfest будуть діяти карантинні обмеження. На вході на фестиваль буде здійснюватися температурний контроль.

Організатори повідомляють, що на фестивалі облаштують пункти для масової вакцинації відвідувачів. Вакцини для щеплення надасть департамент охорони здоров’я Львівської ОДА. Щоб отримати вакцину, при собі треба мати паспорт або його копію.

Zaxidfest – найбільший заміський фестиваль України, який з 2009 року традиційно проходить щоліта на Львівщині. У 2020 році фестиваль скасували через пандемію коронавірусу і заборону проводити масові зібрання людей.