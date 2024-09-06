Футбольний карлик не знав смаку перемог з 2004 року

У четвер, 5 вересня, збірна Сан-Марино з футболу розпочала боротьбу за підвищення у класі у Лізі націй. У матчі 1-го туру дивізіону D апеннінці мінімально здолали Ліхтенштейн, святкувавши свою першу перемогу за останні 20 років і першу в історії офіційних матчів. Єдиний гол у дуелі футбольних карликів забив Ніко Джуліано, опинившись першим на м’ячі після помилки суперника.

Цікаво, що перемога у цьому матчі стала тільки другою за всю історію існування збірної Сан-Марино, починаючи з 1986 року. До цього команда вигравала лише одного разу – у товариському матчі проти того ж Ліхтенштейна (1:0) у 2004 році.

Відтоді команда провела 158 поєдинків, в яких зазнала 152 поразок. Лише шість матчів вдалось звести до нічиєї – з Естонією у кваліфікації Євро-2016, з Гібралтаром та Ліхтенштейном у Лізі націй-2021, а також з Сейшельськими островами, Сент-Люсією та Сент-Кітс і Невіс у товариських іграх.

Нагадаємо, у поточному розіграші Ліги націй Сан-Марино виступає у групі разом з Ліхтенштейном та Гібралтаром. Переможець цього тріо за підсумками шести турів вийде в дивізіон С.

Збірна Сан-Марино у рейтингу ФІФА посідає останню 210-ту сходинку. Команда жодного разу не змогла здолати відбір на чемпіонати світу та Європи, починаючи з 1992 року. Україна у своїй історії двічі зустрічалась з сан-маринцями, забивши у двох матчах 17 голів – перемога 9:0 у 2013 році досі залишається для «синьо-жовтих» найбільшою в історії.