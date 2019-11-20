Збірна України отримала першого суперника на Євро-2020 та міста, де буде виступати

Закінчилися матчі кваліфікації Чемпіонату Європи з футболу 2020 року. Відтак визначилися 20 з 24 учасників, які виступлять на турнірі. Серед них і збірна України. Інші збірні – це Італія, Англія, Бельгія, Іспанія, Німеччина, Франція, Швейцарія, Хорватія, Польща, Росія, Нідерланди, Португалія, Туреччина, Австрія, Данія, Швеція, Чехія, Фінляндія та Уельс. Ще чотири збірні визначаться в плей-офф раунді.

Варто відзначити, що у 2020 році Євро відбудеться не в одній чи двох країнах, як було до цього, а у 12 містах – Римі, Баку, Санкт-Петербурзі, Копенгагені, Амстердамі, Бухаресті, Лондоні, Глазго, Більбао, Дубліні, Мюнхені та Будапешті. Відтак збірні, чиї міста прийматимуть Євро-2020, зіграють матчі груповому етапу вдома.

Україна не може зіграти зі збірними Італії, Англії, Бельгії, Іспанії та Німеччини, адже ці команди потрапили у перший кошик при жеребкуванні. Відтак наша команда не змогла б потрапити у групи A, D, E та F, де виступлять ці збірні. Також збірні України та Росії розводять на міжнародних турнірах на груповій стадії, тож до групи B наша команда теж не потрапить (туди відправиться збірна Бельгії). Тож залишається група C. Матчі цієї групи відбудуться в Амстердамі та Бухаресті. А суперником збірної України точно будуть Нідерланди.

Щодо суперників з третього кошика, то ми не зіграємо з Данією (вона в одній групі з Росією). Відтак залишаються Португалія, Туреччина, Австрія, Швеція, Чехія.

У четвертому кошику зараз лише дві збірні – Фінляндія та Уельс. Ще чотири збірні визначаться в раунді плей-офф. На ці місця претендують одразу 16 збірних.