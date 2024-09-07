«Синьо-жовті» розпочинаються свій шлях у черговому турнірі

У суботу, 7 вересня, збірна України зіграє проти Албанії в 1-му турі Ліги націй у дивізіоні B1. Поєдинок відбудеться в столиці Чехії – Празі – на Epet Arena. Гра стартує о 21:45, а обслуговувати дуель буде португальська бригада арбітрів на чолі з 38-річним Луїшем Годінью.

Варто зазначити, що до протистояння з Албанією збірна України підходить не в оптимальному складі: через травму, отриману у складі італійської «Роми», розташування національної команди вже покинув форвард Артем Довбик, а вінгер англійського «Челсі» Михайло Мудрик був відсутній на останньому тренуванні команди. Через ушкодження немає в команді захисника «Динамо» Дениса Попова. Є втрати й в албанців: головний тренер орлів Сілвінью не може розраховувати на одного з лідерів – захисника італійської «Аталанти» Берата Джімсіті.

Цікаво, що раніше Україна та Албанія зустрічались шість разів – п'ять перемог здобули українці, а одного разу команди зіграли внічию.

Надійний букмекер FAVBET фаворитом протистояння вважає Україну. На перемогу наших хлопців дають 1,75, тоді як успіх Албанії оцінюють у 5,00. Нічия котирується у 3,65.

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022 року, видана ТОВ «БК «ФАВБЕТ» на підставі Рішення КРАІЛ від 13.12.2022 року за № 433.

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Фахівці чекають не надто результативного матчу: стандартний тотал 2,5 більше становить 2,30, тоді як тотал менше 2,5 – 1,64.

Головними голеадорами вважають Романа Яремчука (2,60) та Владислава Ваната (2,80) в України та Рея Маная (4,00) в Албанії.

Де дивитися матч Ліги націй між Україною та Албанією

Поєдинок покаже медіасервіс MEGOGO – офіційний мовник Ліги націй. Ігри збірної України можна буде переглянути на медіасервісі за передплатами «Максимальна», «Спорт», а також «Оптимальна».

Суспільне Мовлення – партнер MEGOGO в трансляції Ліги націй – покаже вересневі матчі збірної України на місцевих телеканалах Суспільного (наприклад, Суспільне Львів, Суспільне Київ, Суспільне Харків та ін.) у цифровому етері Т2, кабельних мережах та IPTV (крім OTT). На ОТТ-сервісах, які не мають прав на показ Ліги націй, буде обмежена трансляція місцевих телеканалів Суспільного Мовлення.