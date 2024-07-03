Руслан Ротань – головний тренер олімпійської збірної України

Наставник олімпійської збірної України Руслан Ротань оголосив список гравців, які готуватимуться до футбольного турніру Олімпійських ігор. До переліку потрапили 22 футболісти, чотирьох з яких доведеться відсіяти перед стартом Олімпіади – у фінальній заявці має бути 18 гравців.

До складу переважно входять виконавці, народжені не раніше 2001 року: кожна збірна має право залучити не більше трьох футболістів поза віковими обмеженнями. У збірній України це 24-річний центральний захисник Максим Таловєров та 23-річний хавбек Дмитро Криськів.

Найбільше представництво у нашій команді має ФК «Шахтар», який відпустив на турнір одразу п'ятьох футболістів. По троє гравців делегували ФК «Рух» та ФК «Олександрія», головним тренером якої є Ротань.

Варто зазначити, що головному тренеру не вдалось залучити багатьох зірок, які доходили до півфіналу молодіжного Євро-2023 і виборювали для України дебютну участь в Олімпіаді. Михайла Мудрика та Анатолія Трубіна не відпустили ФК «Челсі» та ФК «Бенфіка» відповідно, а Ілля Забарний з ФК «Борнмут» сам не захотів брати участь у турнірі, мотивуючи відмову втомою і бажанням відпочити перед новим сезоном. Українські ж клуби часто били на те, що олімпійські ігри не входять у офіційні вікна ФІФА і вони не зобов’язані ділитися своїми гравцями.

Попередній склад олімпійської збірної України

Воротарі: Яків Кінарейкін (СК «Дніпро-1»), Кіріл Фесюн (ФК «Шахтар»), Георгій Єрмаков (ФК «Олександрія»).

Яків Кінарейкін (СК «Дніпро-1»), Кіріл Фесюн (ФК «Шахтар»), Георгій Єрмаков (ФК «Олександрія»). Захисники: Максим Таловєров (ФК «ЛАСК», Австрія), Арсеній Батагов (ФК «Зоря»), Ілля Крупський, Євген Павлюк (обидва – ФК «Ворскла»), Олександр Мартинюк (ФК «Олександрія»), Олексій Сич (ФК «Рух»), Володимир Салюк (ФК «Чорноморець»).

Максим Таловєров (ФК «ЛАСК», Австрія), Арсеній Батагов (ФК «Зоря»), Ілля Крупський, Євген Павлюк (обидва – ФК «Ворскла»), Олександр Мартинюк (ФК «Олександрія»), Олексій Сич (ФК «Рух»), Володимир Салюк (ФК «Чорноморець»). Півзахисники: Максим Хлань (ФК «Лехія», Польща), Валентин Рубчинський (СК «Дніпро-1»), Артем Шулянський (ФК «Олександрія»), Максим Брагару, Микола Михайленко (обидва – ФК «Динамо»), Владислав Велетень (ФК «Колос»), Олег Федор (ФК «Рух»), Дмитро Криськів, Кирило Сігеєв, Олег Очеретько (усі – ФК «Шахтар»).

Максим Хлань (ФК «Лехія», Польща), Валентин Рубчинський (СК «Дніпро-1»), Артем Шулянський (ФК «Олександрія»), Максим Брагару, Микола Михайленко (обидва – ФК «Динамо»), Владислав Велетень (ФК «Колос»), Олег Федор (ФК «Рух»), Дмитро Криськів, Кирило Сігеєв, Олег Очеретько (усі – ФК «Шахтар»). Нападники: Ігор Краснопір (ФК «Рух»), Данило Сікан (ФК «Шахтар»).

Нагадаємо, перед стартом на Олімпіаді команда Руслана Ротаня проведе два товариські матчі – проти Єгипту (14 липня) та Парагваю (18 липня).

Суперниками України на груповому етапі ОІ-2024 будуть Ірак (24 липня), Марокко (27-го) та Аргентина (30-го).