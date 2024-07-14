Олімпійська збірна України

Олімпійська збірна України продовжує підготовку до участі у літніх Олімпійських Іграх-2024, які відбудуться у Парижі. У своєму першому контрольному матчі підопічні Руслана Ротаня розписали бойову нічию з Єгиптом.

Товариська гра

Україна – Єгипет – 1:1

Голи: Брагару, 11 – Ахмед Атеф Катта, 75

Українці вийшли вперед вже на початку зустрічі – відзначився Максим Брагару, який нещодавно перейшов у ФК «Динамо» з ФК «Чорноморець». Втримати перемогу, однак, «синьо-жовтим» не вдалось – за 15 хвилин до завершення гри єгиптяни зрівняли. Цікаво, що згідно з домовленостями між командами, поєдинок проходив за зачиненими дверима і вболівальники не мали можливості побачити гру наживо.

Вже за чотири дні, 18 липня, збірна України проведе ще один спаринг у столиці Франції – її суперником стане олімпійська збірна Парагваю. Дуель відбудеться о 19:00 за київським часом.

Розклад матчів олімпійської збірної України з футболу:

18 липня – Україна – Парагвай – 19:30 (товариський матч)

– 19:30 (товариський матч) 24 липня – Ірак – Україна – 20:00 (1-й тур Олімпіади-2024)

– 20:00 (1-й тур Олімпіади-2024) 27 липня – Україна – Марокко – 18:00 (2-й тур)

– 18:00 (2-й тур) 30 липня – Україна – Аргентина – 18:00 (3-й тур)

Нагадаємо, футбольний турнір на Олімпіаді триватиме з 24 липня по 9 серпня 2024 року і відбудеться одразу у семи містах Франції: Париж, Бордо, Ліон, Марсель, Нант, Ніцца та Сент-Етьєн. До стадії плейоф вийдуть по дві найкращі команди з групи. У чвертьфіналі команди групи B (де грає Україна) потраплять на команди з групи А.