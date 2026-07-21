Збірна України втратила позицію після ЧС-2026 в оновленому рейтингу ФІФА
Міжнародна федерація футболу оприлюднила свіжий рейтинг національних команд
ФІФА на своєму офіційному сайті опублікувала оновлений рейтинг збірних за підсумками ЧС-2026.
Україна, яка не виступала на Мундіалі, втратила одну сходинку і перебуває нині на 33-му місці. Перед командою Андреа Мальдери розмістилась Південна Корея (втратила 7 позицій), а в спину «синьо-жовтим» дихає Парагвай. До слова, обидві команди брали участь у світовій першості, але по-різному завершили на ній свої виступи: корейці не вийшли з групи, а латиноамериканці дістались 1/8 фіналу, де програли Франції.
Лідером в рейтингу ФІФА стала збірна Іспанії, яка у фіналі ЧС-2026 здолала Аргентину (1:0). Як наслідок, підопічні Ліонеля Скалоні опустились на другу сходинку. Топ-3 замкнула Франція, яка у матчі за бронзу поступилась Англії (4:6).
Варто згадати про виліт з топ-10 Німеччини, яка провалилась на Мундіалі, а також появу в десятці найкращих Мексики. Серйозно спрогресувала і Норвегія, яка додала одразу 12 сходинок.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Рейтинг ФІФА станом на 21 липня 2026 року:
- Іспанія – 1995,88 балів (+1)
- Аргентина – 1970,37 (-1)
- Франція – 1948,97
- Англія – 1922,83
- Бразилія – 1804,92 (+1)
- Марокко – 1803,99 (+1)
- Португалія – 1787,85 (-2)
- Бельгія – 1778,36 (+1)
- Нідерланди – 1775,54 (-1)
- Мексика – 1754,30 (+4)
- …
- 31. Кот-д'Івуар – 1565,47 (+2)
- 32. Республіка Корея – 1558,72 (-7)
- 33. Україна – 1549,29 (-1)
- 34. Парагвай – 1542,48 (+7)
Нагадаємо, наступним турніром для збірної України стане Ліга націй, що стартує у вересні. «Синьо-жовті» свої перші матчі зіграють 25 вересня проти Угорщини та 28 вересня проти Грузії.