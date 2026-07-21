Збірна України вже у вересні стартує в Лізі націй

ФІФА на своєму офіційному сайті опублікувала оновлений рейтинг збірних за підсумками ЧС-2026.

Україна, яка не виступала на Мундіалі, втратила одну сходинку і перебуває нині на 33-му місці. Перед командою Андреа Мальдери розмістилась Південна Корея (втратила 7 позицій), а в спину «синьо-жовтим» дихає Парагвай. До слова, обидві команди брали участь у світовій першості, але по-різному завершили на ній свої виступи: корейці не вийшли з групи, а латиноамериканці дістались 1/8 фіналу, де програли Франції.

Лідером в рейтингу ФІФА стала збірна Іспанії, яка у фіналі ЧС-2026 здолала Аргентину (1:0). Як наслідок, підопічні Ліонеля Скалоні опустились на другу сходинку. Топ-3 замкнула Франція, яка у матчі за бронзу поступилась Англії (4:6).

Варто згадати про виліт з топ-10 Німеччини, яка провалилась на Мундіалі, а також появу в десятці найкращих Мексики. Серйозно спрогресувала і Норвегія, яка додала одразу 12 сходинок.

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Рейтинг ФІФА станом на 21 липня 2026 року:

Іспанія – 1995,88 балів (+1)

Аргентина – 1970,37 (-1)

Франція – 1948,97

Англія – 1922,83

Бразилія – 1804,92 (+1)

Марокко – 1803,99 (+1)

Португалія – 1787,85 (-2)

Бельгія – 1778,36 (+1)

Нідерланди – 1775,54 (-1)

Мексика – 1754,30 (+4)

…

​​​​31. Кот-д'Івуар – 1565,47 (+2)

32. Республіка Корея – 1558,72 (-7)

33. Україна – 1549,29 (-1)

34. Парагвай – 1542,48 (+7)

Нагадаємо, наступним турніром для збірної України стане Ліга націй, що стартує у вересні. «Синьо-жовті» свої перші матчі зіграють 25 вересня проти Угорщини та 28 вересня проти Грузії.