Руслан Ротань – головний тренер олімпійської збірної України

Олімпійська збірна України вирушила у Париж, де готуватиметься до історичного старту на Олімпійських Іграх 2024, повідомляє Українська асоціація футболу.

У Франції підопічні Руслана Ротаня проведуть міні-збір, який завершиться двома спарингами: 14 липня українці зіграють з однолітками з Єгипту, а 18 липня – з Парагваю. Обидва суперники – чинні учасники Олімпіади, тож команди у разі успішного виступу матимуть шанс зустрітись і на самому турнірі.

Тренерський штаб на ОІ-2024 викликав 22 футболісти (серед них лише дев’ять з тих, хто виборював путівку у Париж на молодіжному чемпіонаті Європи-2023).

Склад олімпійської збірної України:

Воротарі: Яків Кінарейкін (СК «Дніпро-1»), Кіріл Фесюн (ФК «Шахтар»), Георгій Єрмаков (ФК «Олександрія»).

Яків Кінарейкін (СК «Дніпро-1»), Кіріл Фесюн (ФК «Шахтар»), Георгій Єрмаков (ФК «Олександрія»). Захисники: Максим Таловєров (ФК «ЛАСК», Австрія), Арсеній Батагов (ФК «Зоря»), Ілля Крупський, Євген Павлюк (обидва – ФК «Ворскла»), Олександр Мартинюк (ФК «Олександрія»), Олексій Сич (ФК «Рух»), Володимир Салюк (ФК «Чорноморець»).

Максим Таловєров (ФК «ЛАСК», Австрія), Арсеній Батагов (ФК «Зоря»), Ілля Крупський, Євген Павлюк (обидва – ФК «Ворскла»), Олександр Мартинюк (ФК «Олександрія»), Олексій Сич (ФК «Рух»), Володимир Салюк (ФК «Чорноморець»). Півзахисники: Максим Хлань (ФК «Лехія», Польща), Артем Шулянський (ФК «Олександрія»), Максим Брагару, Микола Михайленко, Валентин Рубчинський (всі троє – ФК «Динамо»), Владислав Велетень (ФК «Колос»), Олег Федор (ФК «Рух»), Дмитро Криськів, Кирило Сігеєв, Олег Очеретько (усі – ФК «Шахтар»).

Максим Хлань (ФК «Лехія», Польща), Артем Шулянський (ФК «Олександрія»), Максим Брагару, Микола Михайленко, Валентин Рубчинський (всі троє – ФК «Динамо»), Владислав Велетень (ФК «Колос»), Олег Федор (ФК «Рух»), Дмитро Криськів, Кирило Сігеєв, Олег Очеретько (усі – ФК «Шахтар»). Нападники: Данило Сікан (ФК «Шахтар»), Ігор Краснопір (ФК «Рух»).

Зазначимо, Україна вперше у своїй історії виступатиме на олімпійському футбольному турнірі. У день старту Олімпіади, 24 липня, «синьо-жовті» зіграють зі збірною Іраку. Ще двома суперниками підопічний Руслана Ротаня на груповому етапі будуть Аргентина та Марокко.

Розклад матчів олімпійської збірної України з футболу:

14 липня – Україна – Єгипет – 19:30 (товариський матч)

– 19:30 (товариський матч) 18 липня – Україна – Парагвай – 19:30 (товариський матч)

– 19:30 (товариський матч) 24 липня – Ірак – Україна – 20:00 (1-й тур Олімпіади-2024)

– 20:00 (1-й тур Олімпіади-2024) 27 липня – Україна – Марокко – 18:00 (2-й тур)

– 18:00 (2-й тур) 30 липня – Україна – Аргентина – 18:00 (3-й тур)

Нагадаємо, футбольний турнір на Олімпіаді триватиме з 24 липня по 9 серпня 2024 року і відбудеться одразу у семи містах Франції: Париж, Бордо, Ліон, Марсель, Нант, Ніцца та Сент-Етьєн. До стадії плейоф вийдуть по дві найкращі команди з групи. У чвертьфіналі команди групи B (де грає Україна) потраплять на команди з групи А.