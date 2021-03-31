Указом президента почесні звання присвоєно п'ятьом артистам театру

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами України з нагоди Міжнародного дня театру. Відповідно до документу, почесні звання присвоєно п’ятьом театральним діячам з Львівщини. Указом президента від 30 березня відомих культурних діячів удостоєно державними званнями «за вагомий особистий внесок у розвиток національної культури і театрального мистецтва, значні творчі здобутки та високу професійну майстерність». Так, звання «Народний артист України» присвоєно: Свєтліці Євгенію Тарасовичу – артистові балету, провідному майстрові сцени Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької

Цибульській Надії Андріївні – артистці комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський академічний музично-драматичний театр імені Юрія Дрогобича»

Швайківській Ірині Йосипівні – артистці драми державного підприємства «Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької» «Заслужений артист України»: Чайковському Андрію Борисовичу – артистові оркестру Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької «Заслужений працівник культури України»: Ткаченку Костянтину Сергійовичу – завідувачеві трупи державного підприємства «Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької».

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