Жіноча збірна України отримала іменитого суперника у плейоф Євро-2025
У пʼятницю, 19 липня, у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування двох раундів плейоф відбору чемпіонату Європи серед жіночих команд, в якому взяла участь і збірна України.
Нагадаємо, за підсумками групового етапу кваліфікації путівки до фінального турніру Євро-2025, який проходитиме з 2-го до 27-го липня 2025 року у Швейцарії, здобули по дві найкращі команди кожної групи Ліги А – Данія, Англія, Франція, Німеччина, Ісландія, Італія, Нідерланди та Іспанія. Ще одним учасником є збірна господарів. Інші сім путівок буде розіграно у двох раундах плейоф (матчі вдома і на виїзді).
Результати жеребкування плейоф відбору Євро-2025, перший раунд (23-29 жовтня)
В одному шляху команди, які посіли третє та четверте місця в Лізі А, зіграють із переможцями груп та трьома найкращими командами, які посіли другі місця в Лізі С. Вісім переможців вийдуть до другого раунду.
- Румунія – Польща
- Греція – Бельгія
- Чорногорія – Фінляндія
- Грузія – Ірландія
- Словенія – Австрія
- Люксембург – Швеція
- Білорусь – Чехія
- Албанія – Норвегія
В іншому шляху переможці груп (крім Швейцарії) і три найкращі колективи, які посіли другі місця в Лізі B, зіграють із найгіршою другою командою, чотирма збірними, які посіли треті місця, і найкращим четвертим колективом у Лізі B. Шість переможців вийдуть до другого раунду (збірна України фінішувала другою у групі В4).
- Туреччина – Україна
- Хорватія – Північна Ірландія
- Боснія і Герцеговина – Сербія
- Азербайджан – Португалія
- Угорщина – Шотландія
- Словаччина – Уельс
Результати жеребкування плейоф відбору Євро-2025, другий раунд (27 листопада – 3 грудня)
У другому раунді плейоф 14 збірних безпосередньо розіграють сім путівок до фінального турніру Євро-2025, де загалом мають виступити 16 учасників.
- Азербайджан/Португалія – Білорусь/Чехія
- Угорщина/Шотландія – Чорногорія/Фінляндія
- Туреччина/Україна – Греція/Бельгія
- Словаччина/Уельс – Грузія/Ірландія
- Румунія/Польща – Словенія/Австрія
- Хорватія/Північна Ірландія – Албанія/Норвегія
- Боснія і Герцеговина/Сербія – Люксембург/Швеція
Жеребкування фінального турніру відбудеться 16 грудня.