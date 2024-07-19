Збірна України продовжує боротьбу за потрапляння на жіноче Євро

У пʼятницю, 19 липня, у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування двох раундів плейоф відбору чемпіонату Європи серед жіночих команд, в якому взяла участь і збірна України.

Нагадаємо, за підсумками групового етапу кваліфікації путівки до фінального турніру Євро-2025, який проходитиме з 2-го до 27-го липня 2025 року у Швейцарії, здобули по дві найкращі команди кожної групи Ліги А – Данія, Англія, Франція, Німеччина, Ісландія, Італія, Нідерланди та Іспанія. Ще одним учасником є збірна господарів. Інші сім путівок буде розіграно у двох раундах плейоф (матчі вдома і на виїзді).

Результати жеребкування плейоф відбору Євро-2025, перший раунд (23-29 жовтня)

В одному шляху команди, які посіли третє та четверте місця в Лізі А, зіграють із переможцями груп та трьома найкращими командами, які посіли другі місця в Лізі С. Вісім переможців вийдуть до другого раунду.

Румунія – Польща

Греція – Бельгія

Чорногорія – Фінляндія

Грузія – Ірландія

Словенія – Австрія

Люксембург – Швеція

Білорусь – Чехія

Албанія – Норвегія

В іншому шляху переможці груп (крім Швейцарії) і три найкращі колективи, які посіли другі місця в Лізі B, зіграють із найгіршою другою командою, чотирма збірними, які посіли треті місця, і найкращим четвертим колективом у Лізі B. Шість переможців вийдуть до другого раунду (збірна України фінішувала другою у групі В4).

Туреччина – Україна

Хорватія – Північна Ірландія

Боснія і Герцеговина – Сербія

Азербайджан – Португалія

Угорщина – Шотландія

Словаччина – Уельс

Результати жеребкування плейоф відбору Євро-2025, другий раунд (27 листопада – 3 грудня)

У другому раунді плейоф 14 збірних безпосередньо розіграють сім путівок до фінального турніру Євро-2025, де загалом мають виступити 16 учасників.

Азербайджан/Португалія – Білорусь/Чехія

Угорщина/Шотландія – Чорногорія/Фінляндія

Туреччина/Україна – Греція/Бельгія

Словаччина/Уельс – Грузія/Ірландія

Румунія/Польща – Словенія/Австрія

Хорватія/Північна Ірландія – Албанія/Норвегія

Боснія і Герцеговина/Сербія – Люксембург/Швеція

Жеребкування фінального турніру відбудеться 16 грудня.