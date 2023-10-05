Серед вилученої техніки – квадрокоптери

На Львівщині у пункті пропуску «Грушів-Будомєж» 4 жовтня митники вилучили у водія незадекларований товар орієнтовною вартістю 2 млн грн. Чоловік намагався ввезти в Україну різну техніку, зокрема, марки Apple.

Як повідомили 5 жовтня ZAXID.NET у Львівській митниці, 29-річний водій, житель Львівщини, для проходження митного контролю обрав смугу руху «зелений коридор», що передбачає, що він не має вантажу для обов’язкового декларування.

Фото Львівської митниці

Втім прикордонники вирішили перевірити автомобіль. Під час огляду співробітники Держприкордонслужби разом із митниками виявили незадекларовану техніку: планшети iPad Pro, навушники AirPods Pro 11, смарт-годинники Epix pro, Apple Watch 9, Apple Watch ultra 2; смартофни Googl Pixel 7 pro, Sony Xperia 5, One plus 10T; ігрові консолі X-box та фени для волосся Dyson, а також квадрокоптери.

Працівники митниці склали протокол за недекларування товарів, що переміщуються через кордон (ч. 2 ст. 471 МКУ). Санкція статті передбачає накладення штрафу в розмірі 30% вартості цих товарів. Техніку у водія вилучили.