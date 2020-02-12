«Життя швидкоплинне, мистецтво вічне»

Власники кількох нічних клубів і стрип-барів у Львові отримали в оренду понад 420 м2 Львівського палацу мистецтв. Конкурсна комісія Львівської облради, яка є формальним власником Палацу, віддала його частину в оренду компанії ТзОВ «Львівські події», створеній менше трьох місяців тому – відмовивши при цьому двом іншим компаніям, які пропонували значно вигідніші умови.

Управління майном спільної власності Львівської облради, яке очолює Віктор Кусий, зробило усе можливе, щоб передача в оренду частини Палацу мистецтв пройшла максимально непомітно. Передбачене законом оголошення про намір здати комунальне майно в оренду опублікували не у системі Prozorro, де його б побачили усі зацікавлені, а у маловідомому тижневику «За вільну Україну плюс», який останніми роками виходить лише при потребі оприлюднити схожі таємні «оголошення».

У газетному оголошенні було вказано, що під оренду на 2 роки і 11 місяців пропонувалось 423,2 м2 нерухомого майна «Львівського палацу мистецтв». Йдеться про відкритий майданчик перед головним входом, обмежений колонами.

Оголошення про конкурс у газеті «За вільну Україну плюс»

В умовах конкурсу, з-поміж іншого, однією з вимог до всіх учасників була необхідність укласти договір про співпрацю з балансоутримувачем приміщення – комунальним закладом ЛОР «Львівський палац мистецтв», що передбачав щорічний благодійний внесок не менше 480 тис. грн. При цьому цей договір претенденти на оренду приміщення мали подати разом з пакетом усіх стандартних документів ще до визначення переможця конкурсу.

28 січня у Львівській облраді засідала конкурсна комісія, яка і визначила орендаря. ZAXID.NET вдалося отримати протокол засідання цієї комісії, яке очолював начальник відділу оренди управління майном спільної власності Львівської облради Андрій Денис.

Судячи з цього протоколу, на конкурс з оренди майданчика Палацу мистецтв подались лише три компанії з дуже різними пропозиціями оплати:

ТзОВ «Львівські події» –18 000 грн/міс.

ТзОВ «Регно Італія УА» – 55 000 грн/міс.

ТзОВ «Будкомінвестиція» – 120 000 грн/міс.

В результаті переможцем конкурсу визнали компанію з найнижчою пропозицією –ТзОВ «Львівські події», зареєстровану лише 15 листопада 2019 року. За даними YouControl, ТзОВ «Львівські події» належить львів’янам Зіновію Заранському та Павлу Шерстюку, які володіють нічними клубами Malevich, Rafinad People та стрип-клубом White Rabbit у Львові.

Протокол засіданян конкурсної комісії щодо оренди майданчика Палацу мистецтв

Вибір переможцем ТзОВ «Львівські події», яке запропонувало лише 18 тис. грн/міс., члени конкурсної комісії обґрунтували тим, що дві інші компанії не виконали однієї з умов конкурсу і не уклали договір про співпрацю з Львівським палацом мистецтв про щорічну сплату 480 тис. грн благодійного внеску.

Як так вийшло?

Умова про підписання договору про співпрацю ще до визначення переможця є відверто дискримінаційною і прямо суперечить заявленій меті конкурсу – отримання максимальної вигоди для Львівського палацу мистецтв, вважають експерти у сфері публічних закупівель. «Це дискримінаційна умова, оскільки, встановивши її, замовник самостійно звужує коло потенційних учасників. Перемогти у конкурсі зможе лише, по суті, попередньо погоджений замовником учасник, а вартість оренди відповідно буде заниженою» – пояснює ZAXID.NET виконавчий директор Центру громадського моніторингу та досліджень Юрій Кузько.

В.о. керівника управління майном спільної власності Львівської облради Віктор Кусий каже, що умову про благодійний внесок для учасників конкурсу на оренду поставили для того, щоб Палац мистецтв зміг гарантовано отримувати не менше 50 тис. грн на місяць навіть за умови мінімальної орендної плати.

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«Це майданчик під навісом, і вартість такого об’єкту є невеликою. У цьому випадку, ми порахували за спеціальною методикою, і це 10-11 тис. грн в місяць. При конкурсі Львівський палац мистецтв поставив додаткові умови, вони хотіли отримувати від такої оренди не менше 50 тис. грн в місяць. Тому ми передбачили, що орендар зобов’язаний підписати інвестиційну угоду на суму не менше 480 тис. грн в рік, – пояснює Віктор Кусий у розмові із ZAXID.NET. – Мотивація членів комісії була в тому, що ми дали перевагу тому, хто виконав інвестиційну умову. Власне і вибрали переможцем не ту фірму, яка декларувала більшу суму, а та яка показала що вона готова платити вже сьогодні. Це була пропозиція на перспективу».

Втім, щорічний додатковий благодійний внесок у 480 тис. грн були готові платити і інші компанії. Директор ТзОВ «Будкомінвестиція», яке запропонувало найвищу орендну плату під час конкурсу, Іван Задорожний у коментарі ZAXID.NET заявив, що вважає результати конкурсу незаконними і планує оскаржити їх у суді.

«Ми подали на розгляд комісії наші пропозиції і там зобов’язалися, що якщо переможемо, то ми в обов’язковому порядку підпишемо інвестиційну угоду з Палацом мистецтв. Наша пропозиція була найвища, і ми надіслали Палацу мистецтв документи і попросили укласти з нами договір. Але Палац мистецтв відправив нам лист, що ми не є переможцем», – заявив Іван Задорожний.

З урахуванням благодійного внеску від «Будкомінвестиції» Львівський палац мистецтв міг би отримувати 160 тис. грн в місяць, але в облраді переможцем обрали «Львівські події», які платитимуть лише 58 тис. грн/міс. (враховуючи благодійний внесок).

Що там тепер буде?

В умовах конкурсу було передбачено цільове використання об’єкта оренди – «проведення культурно-масових заходів». Таке розмите формулювання дозволяє орендарям багато – наприклад, перетворити орендований простір на нічний клуб чи ресторан. Зрештою, було б дивно очікувати від власників кількох нічних клубів, що вони платитимуть по 700 тис. грн в рік, щоб насолоджуватись сопілковими концертами вихованців дитячих музичних шкіл.

Схоже, що це розуміють і в адміністрації Львівського палацу мистецтв. Директор цього закладу Юрій Візняк у розмові із ZAXID.NET не заперечив можливості відкриття на орендованому просторі ресторану чи кафе. «Основне – це мистецьке спрямування. Якщо там буде кава – ми не заперечуємо, але це буде означати, що там так само будуть виставлятися і картини, і скульптури. В нас буде багато заходів і ми не проти, якщо нас будуть забезпечувати фуршетами», – заявив Візьняк.

За його словами, орендар планує засклити усі арки для відкриття нового закладу. Вільний вхід до Палацу тепер буде можливий лише зі сторони вул. Коперника. «Ми залишили зі сторони Коперника біля 200 м2 для потреб Палацу. Ми передбачали, що орендар коли буде склити свою частину, також нам би мав засклити вхід, щоб він був утеплений у сучасний», – розповів директор Львівського палацу мистецтв Юрій Візняк.

Юрист ТзОВ «Львівські події» Юрій Черга заявив ZAXID.NET, що компанія поки не визначилась остаточно з використанням отриманого в оренду майданчика, але підкреслив, що там будуть проводитись «художні виставки та інші мистецькі подій». Зіновій Заранський і Павло Шерстюк, яким належить ТзОВ «Львівські події», уже володіють у Львів відомими нічними клубами Malevich, Rafinad People та White Rabbit.

«Життя швидкоплинне, мистецтво вічне» – напис над головним входом до Львівського палацу мистецтв, який перекриють під потреби нового закладу (фото ZAXID.NET)