І синтетичні, і натуральні жувальні гумки на рослинній основі виділяють однакову кількість мікропластику

Жувальна гумка містить рослинні або синтетичні пластичні полімери, що робить її потенційним джерелом мікропластику. Науковці встановили, що кожен грам жувальної гумки вивільняє до 637 мікропластикових частинок. Причому 94% вивільняється протягом перших 8 хвилин жування, повідомив лікар-гастроентеролог Олег Швець і навів результати наукових досліджень.

Науковці з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі провели пілотне дослідження, щоб вивчити виділення мікропластику під час жування. Вони розглядали десять видів жувальної гумки: по п'ять марок натуральної та синтетичної. Учасники жували їх протягом визначеного часу – від двох до 20 хвилин.

«Дослідники збирали зразки слини під час жування та аналізували їх за допомогою інфрачервоної спектроскопії з перетворенням Фур'є та методу кількісного визначення мікропластику за допомогою смартфону. Як йдеться в результатах, кожен грам жувальної гумки вивільняє до 637 мікропластикових частинок. Причому 94% вивільняється протягом перших 8 хвилин жування», – пише Олег Швець.

Синтетичні та натуральні жувальні гумки на рослинній основі виділяють однакову кількість мікропластику (P > 0,8). У слині виявили чотири основні пластичні полімери, найчастіше траплялися поліолефіни.

Автори дослідження зазначають: ці дані свідчать про те, що жування гумки спричиняє пряме потрапляння мікропластику в організм, що потенційно становить ризик для здоров'я.

Однак вони не ставили собі за мету лякати людей, каже Олег Швець. Науковці не знають, чи є мікропластик небезпечним для людини, оскільки відповідних випробувань не проводилося.

Втім, у повсякденному житті ми постійно стикаємося з пластиком, і дослідники прагнули отримати конкретні цифри щодо мікропластику та жувальної гумки. Олег Швець також нагадує, що жувальна гумка з цукрозамінником ксилітолом може посилювати симптоми таких розладів як синдром подразненого кишківника та здуття живота.