67 артистів знімали самі себе в умовах ізоляції

Фільм «Простір» українського режисера Дмитра Томашпольського здобув дві нагороди на кінофестивалях у Парижі та Відні.

Картина, знята в умовах суворої ізоляції, був названий найкращим експериментальним фільмом на Європейському фестивалі незалежного кіно (Europe Independent Movie Festival) у Парижі.

Також на кінофестивалі у Відні (Austria International Film Festival) фільм став найкращою повнометражною драмою.

Фільм розповідає про контакт з НЛО, який за збігом обставин стався у період весняного карантину 2020 року, і про те, як це вплинуло на життя героїв. Усі учасники процесу перебували в умовах самоізоляції, спілкуючись з режисером в онлайн-форматі.

У фільмі знялися 67 артистів. Зйомки відбувалися у 76 локаціях Києва, Одеси, Тернополя, Запоріжжя, Богуслава та Вільнюса. Артисти знімали себе самі на смартфон або фотоапарат, іноді за допомогою близьких, які перебували разом з ними на карантині. Про кожен наступний епізод сценарію виконавцям повідомляли напередодні знімального дня. Повного сюжету ніхто з них не знав.

«Технологія наступна. Актор отримує сценарій епізоду, ми обговорюємо його в менеджері, використовуючи режим відео. Потім він самостійно знімає епізод. Режисер навіть не підглядає онлайн. Потім артист викладає матеріал на файлообмінник. Режисер дивиться кадри, робить зауваження. Артист знову знімає. Потім він отримує сценарій наступного епізоду», - розповів ZAXID.NET режисер Дмитро Томашпольський у процесі зйомок.

Прем'єра фільму відбулася на Одеському кінофестивалі.