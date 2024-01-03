З’явились перші кадри нової екранізації «Талановитий містер Ріплі». Роман Патриції Гайсміт стане 8-серійним серіалом. Головну роль грає актор Ендрю Скотт, відомого за роллю Моріарті у серіалі «Шерлок». Міні-серіал називається «Ріплі». Сценарист є Стівен Зелліан, який отримав «Оскар» за фільм «Список Шиндлера», пише Empire.

Дія відбувається у 60-х роках минулого століття. Дрібний шахрай Том Ріплі знайомиться з одним з найбагатших людей Америки, який наймає його, щоб переконати його сина Дікі Грінліфа, який тринькає гроші в Європі, повернутися до Штатів. Том погоджується. Але чим ближче він пізнає Дікі, тим більше заздрить його способу життя і починає все більше його наслідувати, поки одного разу не вирішує повністю ним стати.

Ендрю Скотт зіграє Тома Ріплі (кадр з фільму)

Ендрю Скотт зіграє Тома Ріплі, роль Дікі Грінліфа виконає Джонні Флінн, а його дівчину Мардж Шервуд зіграє Дакота Фаннінг. В екранізації 1999 року ці ролі виконали Метт Деймон, Джуд Лоу та Гвінет Пелтроу.

Перші кадри міні-серіалу показують Скотта в ролі Тома Ріплі. Серіал вийде у 2024 році.