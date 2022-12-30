Львівських педагогів нагородили і вручили грошову винагороду

У Львові обрали 100 переможців конкурсу «Успішний педагог» і нагородили преміями по 25 тисяч гривень. Їх отримали 50 вчителів шкіл, 40 працівників дошкілля і 10 працівників позашкілля.

На щорічний конкурс управління освіти цього року надійшла рекордна кількість заявок – 343. Серед цих учасників обрали 100 переможців, 30 грудня їх привітали у Львівській міській раді і вручили грошові винагороди.

«Цього року я ще більше переконався, що педагоги – це мужні велети. Я пригадую перші дні після повномасштабного вторгнення, коли через місто пройшло мільйони людей. Ви тоді працювати і психологами, і волонтерами, і магами. Якщо б не ви, не вчительське середовище, подолати це все було б нереально. Ви віддаєте частиночку себе і це тепло, ці емоції ви будете згадувати все своє життя. Я маю велику повагу до кожного з вас», – зазначив під час нагородження міський голова Львова Андрій Садовий.

Повний перелік переможців можна переглянути за посиланням.

Програму «Успішний педагог» управління освіти Львівської міської ради реалізовує щороку для підтримки талановитих і обдарованих педагогів та покращення якості освітніх послуг. Цьогорічне нагородження стало вже сьомим поспіль.