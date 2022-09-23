13 тис. українських вчителів викладають в українських школах з закордону

З вересня в Україну повернулися понад 3,5 тис. українських вчителів. Про це у п’ятницю, 23 вересня, повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет у Telegram.

За його інформацією, 13 тис. українських вчителів викладають в українських школах з закордону.

«Нині заклади освіти мають автономію в питаннях організації освітнього процесу. Тому рішення про форму роботи вчителів приймають керівники закладів. Якщо школа працює в онлайн чи змішаному режимі, то вчитель, який перебуває за кордоном, може працювати дистанційно», – зазначив Шкарлет.

Також у повідомленні міністра освіти України вказується, що за останні 10 днів ЗСУ повернули території, де розташовано 159 шкіл та 217 дитячих садочків.

Нагадаємо, що за даними Міносвіти станом на 5 вересня за межами України перебувають майже 500 тис. школярів.