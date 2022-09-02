Новий навчальний рік у школах Польщі розпочали 185 тисяч дітей, які втекли від війни в Україні. Про це заявив міністр освіти Польщі Пшемислав Чарнек в ефірі RMF FM.

Переважна більшість з них почала навчання у початкових школах, понад 40 тис. – у дитсадках і кілька тисяч у гімназіях, технікумах.

Він додав, що це на 7 тис. менше, ніж 24 червня, коли закінчився 2021/2022 навчальний рік. Зараз у Польщі загалом проживає близько 700-800 тис. дітей з України шкільного віку. За словами Чарнека, більшість українських учнів, які перебувають у Польщі, навчаються дистанційно в українських школах.

«Дистанційне навчання в Україні триватиме і більшість цих дітей, безумовно, будуть на дистанційному навчанні в Україні ... Решта дітей або повертаються в Україну, або перебираються в інші країни», – сказав очільник Міносвіти Польщі.

Чарнек також повідомив, що органи місцевого самоврядування отримали 900 млн злотих на підтримку українських дітей у польських школах до червня.