У четвер, 23 травня, впродовж всієї доби на території Львівської області діятиме графік погодинних відключень електроенергії. Світло вимикатимуть відповідно до груп відключень. Про це повідомило «Львівобленерго».

У НЕК «Укренерго» повідомили, що знеструмлення застосовуватимуть по всій території України з 00:00 до 24:00. При цьому, електроспоживання обʼєктів критичної інфраструктури не обмежується.

Загалом на Львівщині діють шість груп знеструмлення. Дізнатися свою групу можна за допомогою:

сайту «Львівобленерго» (розділ «Чому немає світла»);

чат-боту «Львівобленерго» у Viber (для побутових споживачів);

чат-боту «Львівобленерго» у Telegram (для побутових споживачів);

чат-боту «Львівобленерго Бізнес» у Viber (для юридичних споживачів);

чат-боту «Львівобленерго Бізнес» у Telegram (для юридичних споживачів).

Графіки погодинних відключень у Львівській області

Аби підтримати енергосистему, необхідно використовувати електроенергію помірно – вмикати енергомісткі прилади по черзі, мінімізувати споживання електроенергії у півкові години вранці та ввечері.

Корисні поради і лайфхаки, як вижити без електропостачання, читайте у спецрубриці ZAXID.NET «Без світла».