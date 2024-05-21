У домівки українців повертаються планові відключення електроенергії. Попри те, що ми вже переживали один такий період, до того ж – взимку, у людей досі виникає багато запитань. Наприклад, про те, чому взимку світло було, а тепер немає, чому аварійні відключення несправедливі, чому імпорт електроенергії не рятує нас від вимкнень тощо.

ZAXID.NET зібрав найпоширеніші питання про ситуацію з електроенергією для населення в Україні і попросив енергетиків відповісти на них. Відповіді на попередню порцію запитань про відключення світла читайте в матеріалі «А у сусідів цілодобово світиться!». Сподіваємось, знання проллє на вас світло.

Про енергосистему України

Чи відрізняються пошкодження енергетичної інфраструктури взимку 2022 і навесні 2024 року? Як вони впливають на роботу енергосистеми?

Причиною відключень у всіх регіонах як у 2022 році, так і зараз, є наслідки масових обстрілів російськими окупантами енергетичних об’єктів – ТЕС, які виробляють електроенергію, а також підстанцій і ліній, через які передається вироблена електроенергія.

Енергетична система України об’єднана, відповідно вся вироблена на електростанціях електроенергія потрапляє в енергосистему і передається до споживачів через підстанції та лінії НЕК «Укренерго» та обленерго.

Іншими словами: усі зліплені різними господинями вареники варяться в одній каструлі, а звідти накладаються в окремі тарілки.

Перша проблема – через пошкодження окупантами електростанцій неможливо виробити достатню кількість електроенергії, яка потрібна споживачам. Тоді виникає дефіцит потужності і це загроза роботі всієї енергосистеми. Щоб стабілізувати ситуацію вводять відключення. Якщо цього не зробити, енергосистема розбалансується і тоді електроенергія буде відсутня не кілька годин, а дні і навіть тижні.

Іншими словами: є 10 голодних людей, а вареників в каструлі – лише п’ять, тож комусь доведеться почекати на свою порцію. Інакше кухар рознервується, втомиться і не зможе працювати взагалі.

Друга проблема – це обстріли підстанцій та ліній, якими передається вироблена електроенергія. Тобто навіть якщо на електростанції є можливість виробити необхідну кількість електроенергії, транспортувати її до споживачів у потрібній кількості неможливо через ураження підстанцій та ліній електропередачі.

Якщо подачу електроенергії відновили після обстрілів, це не означає, що в електромережі все добре. Резервні схеми не витримують великого навантаження.

Іншими словами: кухар наліпив потрібну 10-м людям кількість вареників, але посуду і приборів на всіх не вистачає. Замість звичних тарілок і виделок можна використати пластиковий посуд, але він не призначений для тривалого використання і може не витримати великого застілля.

Чому, коли на початку вторгнення бомбили всюди, не вимикали електроенергію, а зараз, коли за три роки мали б все збалансувати і забезпечити додаткові джерела, то почалися відключення?

Цільові атаки окупантів на енергооб’єкти розпочались у 2022 році, найбільше – восени-взимку. Наслідком став дефіцит в енергосистемі та впровадження відключень наприкінці 2022 – на початку 2023 років.

Після цього, завдяки проведеним ремонтам зиму 2023-2024 року Україна пройшла без відключень.

Наступна хвиля цілеспрямованих ударів по енергетиці відбулась навесні 2024 року: 22 і 29 березня, 11 та 27 квітня, 8 травня. Ці удари стали найбільшими з початку війни. Пошкоджені всі великі тепло- та гідроелектростанції. Вони більше не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до атак. Потрібно багато часу і ресурсів, щоб відновити роботу енергосистеми у нормальному режимі, аби електроенергії знову вистачало.

Іншими словами: кухарі на фронті завжди отримували поранення, але вони були не критичні і піддавалися швидкому лікуванню. Але навесні 2024 року постраждало найбільше кухарів, які могли ліпити вареники.

Чи можуть нам допомогти альтернативні джерела енергії – сонячні та вітрові електростанції?

Будь-яка генерація електроенергії допомагає. У НЕК «Укренерго» закликають користуватися потужними електроприладами удень – з 11:00 до 17:00. Цей проміжок – пік сонячної активності, коли сонячні електростанції можуть покривати дефіцит потужності.

Чому імпорт електроенергії не допомагає нам уникнути відключень світла?

Для компенсації дефіциту енергетики застосовують імпорт електроенергії та аварійну допомогу з країн Європи, обмежують споживання для промисловості. Та для імпорту є певна встановлена потужність, понад яку не вийде пустити закордонну електроенергію в українську мережу. Тому коли люди включають обігрівачі або кондиціонери, не вистачає навіть спільних потужностей.

Іншими словами: польські, словацькі, румунські і молдавські кухарі можуть передати Україні лише визначену кількість вареників, тому що більше не влізе в судочки, в яких їх передають.

Про побутових споживачів

Після повернення електроенергії холодильник споживає вдвічі більше енергії, щоб знову нормально запрацювати. То де ж тут економія?

Вимкнення за графіками не для того, щоб споживачі зекономили. Їхня мета – забезпечити баланс між виробництвом та потужністю споживання електроенергії в режимі реального часу, показником якого є частота в енергосистемі (50 герц).

Тобто, в енергосистемі має зберігатись постійна рівність між тим, скільки електроенергії виробляється в цю хвилину і скільки споживається. Адже електроенергію неможливо згенерувати і залишити «на потім» (як запас води).

До атак на енергосистему кожного дня вранці та ввечері суттєво збільшувалась потужність споживання (все вмикали у розетки, адже збирались на роботу або приходили додому), і це зростання покривалось за рахунок теплових та гідроелектростанцій. А після обстрілів окупантами можливості виробляти і доставляти електроенергію до споживачів суттєво обмежені.

Саме тому вводять графіки відключень, адже покрити всі потреби споживачів одномоментно немає можливості. Якщо не впроваджувати вимкнень, то частота зменшиться до критичного рівня, енергосистема припинить роботу, всі залишаться без електроенергії і на відновлення електропостачання підуть дні, а то й тижні.

Іншими словами: можливості кухні й апетити відвідувачів мають збігатися в часі або хтось мусить почекати на свою чергу, інакше кухня не витримає навантаження, обладнання вийде з ладу і вареників не буде нікому.

Чому світло вимикають вночі, коли споживання падає? Коли тепер користуватись пралкою та гріти бойлер?

Вночі споживання менше, але теж потребує балансування, тому що російські атаки пошкодили ТЕС і ГЕС, які при потребі здатні швидко збільшувати виробництво електроенергії. Окрім того, іде на спад водопілля і гідроелектростанції не можуть працювати вночі, як в попередні тижні. Варто орієнтуватися на пікові потужності СЕС – з 11:00 до 17:00.

Про аварійні відключення електроенергії

Як відбуваються аварійні відключення? Чому комусь світло вимикають аварійно двічі-тричі на добу, а комусь не вимикають зовсім?

До аварійних відключень входять густонаселені мікрорайони з великим споживанням, вимкнення яких дозволяє швидко знизити потужність споживання в мережі.

У разі введення аварійних відключень ситуація є критичною і слід терміново зменшити використання потужності. Якщо цього не зробити – це загроза всій енергосистемі України.

Іншими словами: якщо комусь потрібно 100 вареників, а на кухні їх немає, кухар не буде відбирати по одному чи два вареника з десятків інших порцій – на це немає часу, він просто не видасть замовнику цю порцію в 100 вареників, поки не з’явиться можливість їх наліпити.

Про інформацію щодо відключень

Чому в графіках відключення є, а насправді – немає? Як це передбачити і планувати день?

НЕК «Укренерго» повідомляє обленерго про ліміти споживання для кожної області та часові межі, в які вони діють. Обленерго розподіляють отриманий ліміт електроенергії для споживачів так, щоб не перевищувати його обсяг у кожну годину.

Насамперед електроенергією забезпечується критична інфраструктура (лікарні, котельні, водоканали та інші). А залишок розподіляється між промисловими та побутовими споживачами в кожній області. Всіх споживачів розподіляють на черги, для них складається графік, в якому вказані години відключень тієї чи іншої черги протягом усієї доби.

Чи будуть вимикати світло в години, вказані в графіку, залежить від того, чи перевищить область ліміт споживання. Якщо в години дефіциту в області буде ощадливе споживання і вона не перевищуватиме ліміт, то й відключень не буде.

Щоб отримати інформацію про відключення світла від чат-боту, потрібно ввести особовий рахунок. А якщо я планую відвідати якусь організацію в іншому районі міста, як мені дізнатися про ситуацію зі світлом там?

Насамперед зверніть увагу на офіційні повідомлення, чи впроваджені в цей конкретний день графіки, чи ні. Наприклад, 20 травня погодинні відключення можливі після 18:00.

Окрім цього, дізнатися групу відключень за іншими адресами можна за допомогою сайту «Львівобленерго» у розділі «Чому немає світла». Тут пошук відбувається за адресою.